В Генпрокуратуре рассказали о выплатах от «дочки» HSBC по делу Браудера

Российская «дочка» HSBC выплатила государству 1,4 млрд руб. по делу о выводе Уильямом Браудером за рубеж акций «Газпрома»

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С ООО «Эйч-эс-би-си Банк», дочерней структуры HSBC, взыскана в пользу бюджета России задолженность в размере 1,4 млрд руб. Через этот банк «транснациональная преступная группа под руководством Уильяма Браудера осуществляла вывод из России незаконных активов за рубеж», приводит «Интерфакс» слова официального представитель Генпрокуратуры Александра Куренного.

Как пояснил Куренной, речь идет о деле о преднамеренном банкротстве ООО «Дальняя степь» Браудером. В рамках этого дела был заявлен иск к Эйч-эс-би-си Банку. Дело было направлено в суд в ноябре 2016 года.

Власти полагают, что Браудер в интересах фонда Hermitage Capital приобретал активы российских компаний, в том числе через «Дальнюю степь». Браудер вместе с конкурсным управляющим «Дальней степи» Александром Долженко вывел за границу 37,5 млн акций «Газпрома», которые принадлежали этой компании. Их продажа принесла 2,8 млрд руб., которые были переведены на счета кипрских офшоров Браудера Cerasus Investment Ltd и Apricus Investment Ltd под видом выплаты дивидендов. Операции проходили через HSBC. Браудера заподозрили в незаконной покупке акций и уклонении от уплаты налогов, а также в банкротстве «Дальней степи».

Браудера в 2013 году заочно приговорили к девяти годам тюрьмы за незаконное приобретение акций «Газпрома» и объявили в розыск.

Газета «Коммерсантъ» в июле со ссылкой на материалы дела Долженко писала, что он отказался от данных ранее показаний по «делу «Дальней степи». Помимо вывода акций «Газпрома» следствие подозревало его в том, что он незаконно привел «Дальнюю степь» к банкротству.

В июле Федеральная налоговая служба подала иск к Браудеру на 3 млрд руб. Три отделения ФНС были признаны потерпевшими по делу о выводе акций «Газпрома».