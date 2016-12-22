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СМИ узнали о сворачивании Сбербанком услуг кредитования в магазинах
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СМИ узнали о сворачивании Сбербанком услуг кредитования в магазинах
Бизнес, 04:53
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СМИ узнали о сворачивании Сбербанком услуг кредитования в магазинах
Сбербанк рассматривает возможность свернуть свой бизнес в сегменте POS-кредитования, который он создавал на базе свой дочки «Сетелем», пишет «Коммерсантъ». Закрытие этого бизнеса произойдет к середине 2018 года, указывает издание
Фото: Олег Яковлев / РБК

Руководство Сбербанка разочаровалось в POS-кредитовании (оформление кредитов на определенный товар в магазинах. — РБК), которое осуществляло на базе своего дочернего банка «Сетелем», и планирует покинуть торговые сети, отказавшись от этого бизнеса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой несколько источников, близких к сторонам.

По словам одного из собеседников издания, решение о сворачивании услуги было принято на одном из последних заседаний набсовета Сбербанка. Официально оно еще не было оформлено, но руководство кредитной организации уже уведомило топ-менеджмент «Сетелема» о необходимости «полностью свернуть бизнес по кредитованию в торговых сетях к июлю 2018 года, сократив около 1 тыс. сотрудников».

В самом Сбербанке изданию не стали комментировать факт обсуждения сворачивания бизнеса POS-кредитования, но уточнили, что такой вопрос ​не выносился на совет директоров «Сетелема» и «никаких решений о его (бизнеса.— РБК) закрытии акционерами не принималось».

На сайте «Сетелема» указано, что на сегодняшний день в банке работает более 4,8 тыс. сотрудников. Таким образом, штат организации может сократиться менее чем на четверть.

Как следует из данных Frank Research Group (FRG) на 1 сентября, на которые ссылается «Коммерсантъ», ключевым для «Сетелема» в настоящее время является автокредитование: на этот вид кредитов в портфеле банка приходится 92,8 млрд руб., на POS-кредиты, в свою очередь, — 17 млрд руб. Причем с начала 2017 года объем «кредитов на местах» сократился почти на 1 млрд руб., а автокредитов, напротив, вырос на 8,3 млрд руб.​

ООО «Сетелем банк» был учрежден в 1992 году под именем «Коммерческий банк развития города Саратова «Тавис». Позже он несколько раз сменял владельцев и названия — «Национальные финансовые традиции», ООО «КБ «Укр Сиббанк», «БНП Париба Восток». В сентябре 2012 года Сбербанк приобрел 70% (позже Сбербанк увеличил свою долю до 79,2%) акций кредитной организации, оставшиеся 30% остались у французской банковской группы BNP Paribas, и в 2013 год получила название ООО «Сетелем банк». Организация специализируется на выдаче кредитов частным лицам, в том числе потребительских кредитов в крупных розничных сетях и автосалонах.

На сайте банка говорится, что организация сотрудничает с такими магазинами, как «М.Видео», «Техносила», «Эльдорадо», «Мир кожи и меха», «Снежная Королева», «Кухни Мария», «Домо», «Эксперт», «HOFF», «DNS», и с автодилерами Major, Genser, «Независимость», «Рольф», «Автомир», ГК «Авилон».

Автор: Анна Трунина.
Теги: Сбербанк , "Сетелем" , POS-кредитование
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