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Экс-главу банка «Евротраст» приговорили к 8 годам колонии за хищения
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Экс-главу банка «Евротраст» приговорили к 8 годам колонии за хищения
Бизнес, 00:12
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Экс-главу банка «Евротраст» приговорили к 8 годам колонии за хищения
Экс-главу банка «Евротраст» Андрея Крысина приговорили к 8 годам лишения свободы и оштрафовали на 800 тыс руб., заявил представлявший в суде интересы. Также были осуждены еще пятеро топ-менеджеров банка
Андрей Крысин. 2011 год (Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ)

Замоскворецкий суд Москвы отправил в колонию экс-главу и основного владельца банка «Евротраст» Андрея Крысина в колонию на 8 лет за хищение у вкладчиков банка 2,6 млрд руб. Еще пятеро фигурантов дела получили сроки от 4 до 6 лет, и штрафы от 400 до 500 тыс руб. Об этом РБК сообщили в адвокатской коллегии «Кворум», которая представляет в суде коммерческий банк «Евротраст», признанный потерпевшим в результате действий его руководства.

Как пишет «Коммерсантъ», помимо Крысина приговор вынесли и бывшему председателю правления кредитной организации Петру Журину — он, указывает издание, получил шесть лет колонии и 500 тыс. руб. штрафа. Еще четверо их сообщников, которые проходят по делу, — трое бывших топ-менеджеров, гендиректор инвестиционно-финансовой группы «Омега» Илья Сизов — были приговорены к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет. Бывший главный бухгалтер «Евротраста» Светлана Айваз осуждена условно.

В пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы не смогли оперативно прокомментировать информацию о приговоре.

ЦБ отозвал лицензию у банка в феврале 2014 года из-за сомнительных операций в наличной и безналичной форме, объем которых оценили в 9 млрд руб. за девять месяцев 2013 года., и из-за бездействия руководства банка «по нормализации его  деятельности». Спустя несколько месяцев, в сентябре, экс-главу банка Андрея Крысина обвинили в мошенничестве на 3,4 млрд руб. По данным газеты «Коммерсантъ», следствие полагало, что Крысин накануне краха банка организовал криминальную схему вывода активов «Евротраста» на 3,4 млрд руб. Такое же обвинение предъявили и экс-предправления банка Петру Журину. Своей вины ни один из банкиров не признал, они указывали, что все сделки с векселями были законными и подлинными.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось Следственным департаментом МВД России по материалам Агентства по страхованию вкладов. Изначально Крысин и Журин проходили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), однако позже следователи добавили к производству обвинение в организации растраты (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Гендиректор «Омеги» Илья Сизов пошел на сотрудничество со следствием и рассказал о схеме вывода средств. Говоря о своей роли в этом, он подчеркнул, что сам выполнял лишь указания Крысина. Следователи выяснили, что начиная с 26 декабря 2013 года банк заключил фиктивные договоры с «Омегой» о покупке облигаций займов, выпущенных правительствами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Красноярского края. Кредитная организация перечислила компании 3,5 млрд руб. ($87 млн по курсу того времени).

​Следствие установило, что реальных сделок проведено не было, полученные от банка деньги были сразу вложены в недвижимость и ликвидные векселя Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка и проч.

«Корпорация (АСВ) была назначена конкурсным управляющим банка после отзыва его лицензии в феврале 2014 года», — рассказала адвокат Анастасия Жидченко (КВОРУМ). «В реестр требований кредиторов банка включено 2,4 тыс. требований на общую сумму 10,9 млрд руб., — сообщила Анастасия Жидченко. — Сумма 2,6 млрд — только часть похищенных активов».

За месяц до отзыва лицензии коммерческий банк «Евротраст» занимал 201 место по размеру активов, сообщал Центробанк в 2014 году. До отзыва лицензии «Евротраст» владел системой денежных переводов «Мигом».

Автор: Дмитрий Серков.
При участии: Дмитрий Окрест, Андрей Гатинский, Анна Трунина.
Теги: Приговор , «Евротраст» , Хищение
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