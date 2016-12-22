Сечин заявил о готовности «Роснефти» помочь АФК «Система» выплатить иск

Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» готова помочь в получении АФК «Система» кредитных линий. Эти средства корпорация, по его мнению, должна будет потратить на выплату 136,3 млрд руб. по заявленному «Роснефтью» иску из-за «Башнефти»

Игорь Сечин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Роснефть» готова поучаствовать в организации кредитных линий для АФК «Система», чтобы та смогла выплатить 136,3 млрд руб. по иску нефтяной компании из-за реорганизации «Башнефти». Об этом в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Мы, участники этого процесса, должны выполнить решение суда, но при этом не допустить негативного влияния на экономику», — отметил он, добавив, что «Роснефть» не должна «допустить дефицита услуг, связанных с дефицитом услуг этих компаний (АФК «Система». — РБК)».

«Мы ни в коем случае не прогнозировали ни банкротств, ни вообще владения этими пакетами. Нам достаточно, чтобы АФК «Система» рассчиталась с нами по предъявленным претензиям, которые признал суд», — пояснил Сечин. Деньги у «Системы», по данным главы нефтяной компании, «есть». «Она может спокойно рассчитаться по этому решению», — пояснил он, подчеркнув также, что, «если у них [АФК «Система»] в отношении этих средств есть какие-то планы», то «Роснефть» «готова поучаствовать в организации кредитных линий для погашения этой задолженности».

Такие предложения в адрес финансовой корпорации, как уточнил Сечин, «уже переданы как минимум двумя финансово-кредитными учреждениями».

Представитель АФК «Система» заявил РБК о том, что пока в компании эти сообщения не комментируют.

Ранее глава «Роснефти» объявил о том, что «позднее» представители нефтяной компании объявят о своем решении по «мировому соглашению с АФК «Система». До этого надежду на то, что компаниям удастся достигнуть мирного соглашения выражал президент России Владимир Путин.