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Право пообедать с Уорреном Баффетом продали на аукционе за $2,6 млн
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Право пообедать с Уорреном Баффетом продали на аукционе за $2,6 млн
Бизнес, 08:11
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Право пообедать с Уорреном Баффетом продали на аукционе за $2,6 млн
За обед с одним из богатейших людей в мире, американским инвестором Уорреном Баффеттом неизвестный участник аукциона согласился отдать $2,6 млн. Вырученные деньги Баффет переведет в фонд помощи бездомным в Калифорнии
Уоррен Баффетт (Фото: Zuma / Global Look Press)

Пожелавший остаться неизвестным участник аукциона согласился заплатить более $2,6 млн за возможность провести частный обед с миллиардером Уорреном Баффетом. Об этом сообщает Associated Press.

Аукцион завершился в пятницу, 9 апреля. Последняя ставка, принятая на торгах — 2 млн 670 тыс. долларов. Это меньше суммы, выплаченной в прошлом году — $3 млн 456 тыс.

Обед проходит на условиях, установленных самим Баффетом. Единственная тема, которую нельзя будет поднимать в разговоре — инвестиционные планы бизнесмена. Однако, по его словам, обычно он получает вопросы по широкому спектру других тем.

Как правило, победители аукциона обедают с Баффетом в стейк-хаусе Smith and Wollensky в Нью-Йорке. Однако с анонимными победителями Баффет иногда проводит обеды и в других местах, уточняет AP.

О чем рассказал инвесторам Уоррен Баффетт в ежегодном письме
Бизнес

Баффет уже в 18 раз продает на аукционе возможность провести с собой обед, деньги традиционно жертвуются организации Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско. Суммарно он перечислил в фонд $25 млн.

Организация обеспечивает бездомных и бедных людей питанием, медицинским обслуживанием, профессиональной подготовкой, помогает им строить жилье. Поддерживать Glide Foundation​ Баффет стал после того, как его первая жена, Сьюзен Баффет, рассказала ему о работе организации. Она работала волонтером в Glide до своей смерти в 2004 году.

Уоррен Баффет — один из самых успешных инвесторов в мире, он также известен как «провидец из Омахи». Возглавляемый Баффетом холдинг Berkshire Hathaway владеет более 60 компаниями, среди которых Geico, Duracell и Dairy Queen. Forbes оценивает состояние Баффета в $76,2 млрд, в рейтинге журнала он второй самый богатый человек в мире после Билла Гейтса.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Уоррен Баффет , Аукцион
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