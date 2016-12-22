В работе личного кабинета и приложения Тинькофф Банка произошел сбой

Пользователи столкнулись с неполадками в работе сервисов Тинькофф банка в третий раз за последние две недели. В банке заявили РБК, что планируют восстановить работу личного кабинета и мобильного приложения в ближайшее время

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Личный кабинет и мобильное приложение Тинькофф Банка работают нестабильно, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Мы работаем над устранением проблемы и приносим свои извинения клиентам за доставленные неудобства. Рассчитываем в кратчайшие сроки полностью восстановить работу всех сервисов», — уточнили в пресс-службе.

Операции по банковским картам проводятся в нормальном режиме, добавили в банке.

О сбое в работе личного кабинета и мобильного приложения рассказали клиенты Тинькофф Банка. Пользователи соцсетей сообщают, что сервисы кредитной организации «лежат» уже несколько часов.

Позднее в пресс-службе заявили о восстановлении работы сервисов банка. «Платежи и переводы проходят в нормальном режиме. Еще раз приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сообщил представитель банка.

Пользователи онлайн-сервисов Тинькофф Банка жаловались на невозможность проведения операций и отсутствие доступа к сайту банка 28 сентября. Представители финансовой организации сообщали, что это произошло из-за технического сбоя.

Затем пользователи пожаловались на сбои в работе сайта и приложения 5 октября, в банке заявили о «небольшой проблеме» и пообещали «в ближайшее время починить».