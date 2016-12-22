«Роснефть» назвали претендентом на активы Sinopec в Аргентине за $1 млрд

Sinopec может продать свои активы в Аргентине. На них, по данным Reuters, претендуют более 10 компаний, включая две российские. Одна из них — «Роснефть», которая ранее купила долю в индийской Essar Oil

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Китайская Sinopec собирается продать свои нефтяные активы в Аргентине, консультанты компании уже предложили их примерно десяти потенциальным покупателям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, нефтяные и газовые активы Sinopec в Аргентине на юге провинции Санта-Крус могут быть оценены в $750 млн — 1 млрд. Это более чем в два раза меньше той суммы, которую Sinopec заплатила Occidental Petroleum Corp за покупку активов в Аргентине в 2010 году ($2,45 млрд). Тогда китайская компания пыталась диверсифицировать нефтедобычу.

На покупку претендуют крупные энергетические фирмы из США, Европы, Африки и Латинской Америки, включая ангольскую госкомпанию Sonangol и две российские энергокомпании, среди которых «Роснефть», говорят два источника Reuters. Интерес к сделке выражала и мексиканская Vista Oil & Gas, отмечает другой источник агентства. По данным Reuters, всего речь может идти более чем о 15 потенциальных покупателей.

Консультантом Sinopec является Scotia Waterous, подразделение канадского Bank of Nova Scotia, который занимается энергетическими сделками.

Ранее «Роснефть» приобрела у Essar Energy Holdings Ltd 49,13% акций индийской Essar Oil, включая долю в нефтеперерабатывающем заводе «Вадинар» мощностью 20 млн т. «Роснефть» также владеет долями в проектах в Венесуэле, имеет поставочные контракты с PDVSA.

«Закрытие сделки знаменательно и для «Роснефти» — компания вышла на высокоперспективный и быстрорастущий рынок АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона. — РБК) . Приобретение доли в НПЗ «Вадинар» создает уникальные синергетические возможности с существующими активами «Роснефти» и будет способствовать росту эффективности поставок в другие страны региона», — говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя сделку.