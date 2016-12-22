АЕБ вдвое увеличила прогноз продаж автомобилей в России

Ассоциация европейского бизнеса повысила вдвое прогноз по российскому авторынку на 2017 — теперь она ожидает рост на 10,8%. По итогам девяти месяцев продажи новых автомобилей уже выросли на 10,6%.

Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) повысила прогноз по российскому авторынку на 2017 год более чем в два раза — ожидается ​рост на 10,8%, следует из сообщения ассоциации, поступившего в РБК.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся в сообщении, отметил двузначный рост продаж по итогам января-сентября и сообщил, что позитивный тренд продолжится и в предстоящие месяцы. «Прогноз АЕБ на 2017 год был изменен в сторону увеличения и равен сейчас 1,58 млн автомобилей или +10,8% по сравнению с 2016 годом», — отметил он.

Российский авторынок закончил 2016 год снижением на 11%, за 12 месяцев был продан всего 1 425 791 автомобиль. В начале января 2017 года на ежегодной конференции АЕБ Шрайбер сообщил, что в 2017 году у российского рынка «есть потенциал» закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту. Общий объем продаж автомобилей по итогам 2017 года, как ожидалось, составит 1,48 млн штук, то есть на 4% больше, чем в 2016 году, прогнозировал Шрайбер.

Первые месяцы 2017 года начались со слабого падения в 4–5%. Но в марте рынок впервые с 2014 года вырос на 9,4%, что немного улучшило итоги первого квартала (+1%). С мая российский рынок показывал двузначные темпы роста. По итогам первого полугодия продажи выросли на 7%. Шрайбер отметил позитивный тренд, но его прогноз на 2017 года остался на уровне 4-5%.

В сентябре продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 17,9% по сравнению с сентябрем 2016 года и достигли 148 371 штук, следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего в январе—сентябре было продано 1,02 млн автомобилей, что на 10,6% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В тройку лидеров по итогам девяти месяцев вошли Lada, увеличившая продажи на 17%, корейские Kia (+27%) и Hyundai (+11%). Отрицательную динамику продолжает показывать российский УАЗ (-13%), премиальные Porsche (-12%) и Audi (-22%).

Накануне французский автопроизводитель Renault Group (контролирует АвтоВАЗ) опубликовал стратегический план развития компании, в рамках которого прогнозируется восстановление российского рынка: общий объем продаж автомобилей в России к 2022 году превысит 2,5 млн, что на 60% выше результатов 2016 года, ож​идает Renault.

