Минтранс назвал дату прекращения работы «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», потерпевшая коллапс, прекратит все перевозки с 16 октября, говорится в сообщении Минтранса, опубликованном на официальном сайте министерства.
«ВИМ-Авиа» уже и так практически не летает. «Остались единичные регулярные рейсы в города Дальнего Востока, которые будут выполняться по отдельным дням до 15 октября», — отмечает министерство.
Программа по перевозке туристов и пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» в целом завершена, отмечают в Минтрансе. с 26 сентября по 8 октября было перевезено более 36 тыс. человек, 5 тыс. из них вернулись домой на бортах иностранных авиакомпанией, 17,5 тыс. — на самолетах «ВИМ-Авиа». Остальных довезли российские перевозчики «Уральские авиалини», «АЗУР Эйр», «Ред Вингс», «Роял Флайт», «Ай Флай», СЛО «Россия», «Ямал», «Глобус», «ЮТэйр», «Икар».
На решение ситуации вокруг «ВИМ-Авиа» правительство выделило 98 млн руб., напоминает Минтранс. Ведомству удалось перебазировать 9 арестованных за долги самолетов «ВИМ-Авиа» из аэропорта Домодедово во Внуково, а также возобновить заправку и обслуживание самолетов с учетом уборки и доставки бортового питания.
Проблемы «ВИМ-Авиа» стали известны 22 сентября из-за задержек рейсов «ВИМ-Авиа» в московском аэропорту Домодедово за долги компании перед топливозаправочными организациями. Впоследствии один из владельцев «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил, что перевозчик «не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования». Компания объявила о прекращении чартерных рейсов 26 сентября, а ее владелец в итоге уехал из России. По данным Росавиации, долги перевозчика перед кредиторами составляют около 7 млрд руб.
27 сентября Минтранс и оперативный штаб занялись возвращением туристов.
По данным источников РБК, претендентом на покупку «ВИМ-Авиа» стал экс-управляющий директор инвестфонда TPG Aurora Борис Карлов, ранее он пытался перезапустить «Трансаэро» вместе с новым главой «ВИМ-Авиа» Александром Бурдиным.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.