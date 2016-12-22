Строитель стадиона к ЧМ-2018 займется работой на космодроме Восточный

Татарстанское ПСО «Казань» займется строительством стартового стола космодрома Восточный. Компания строит два стадиона к ЧМ-2018, а в прошлом была связана с экс-главой республики

Фото: Алена Кондюрина для РБК

Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» будет строить стартовый стол под ракеты-носители семейства «Ангара» на космодроме Восточный, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. По их словам, такое предложение «Роскосмос» направил президенту Владимиру Путину, а тот поставил на документе положительную резолюцию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», у ПСО «Казань» есть единственный владелец — гендиректор компании и депутат татарстанского госсовета Равиль Зиганшин. В 2016 году чистая прибыль компании составила 1 млн 187 тыс. руб., а выручка —13 млн 256 тыс. руб.

«Главный критерий, который требовался «Роскосмосу», — это наличие у компании собственных мощностей и квалифицированного персонала», — цитирует газета одного из собеседников. Он напомнил, что «Казань» строит несколько объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Контракты на строительство стартового стола и некоторых объектов второй очереди Восточного могут быть заключены уже в конце года, а работы начнутся в следующем году, сказал другой источник газеты.

Общая стоимость строительства объектов космодрома и обеспечивающей инфраструктуры на 2017–2025 год может составить более 140 млрд руб., отмечает газета.

Компания «Казань» построила футбольный стадион «Казань Арена» на 45 тыс. человек, а также объекты для Универсиады 2013 года в Казани. Кроме того, она является генподрядчиком стадионов в Самаре и Саранске к ЧМ-18.

В 2000-е годы ПСО «Казань» было частью группы ТАИФ, которую контролирует семья первого президента республики Минтимера Шаймиева, писал РБК. В 2010 году, когда главой Татарстана стал Рустам Минниханов, ТАИФ вышло из ПСО, единоличным собственником компании стал депутат Равиль Зиганшин.

По данным источника «Коммерсанта», структуры Минобороны будут оказывать помощь в проектировании стартового стола под «А​нгару», а само строительство будет вестись силами «Казани».