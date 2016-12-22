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Операторы предсказали удорожание путевок на 20% из-за краха «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 04:08
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Операторы предсказали удорожание путевок на 20% из-за краха «ВИМ-Авиа»
Уход с рынка авиакомпании «ВИМ-Авиа» может привести к подорожанию путевок к лету 2018 года на 10-20%, рассказали «Ведомостям» представители турбизнеса. Наибольший рост цен ожидается на отдых в Турции и Греции, на Кипре и в Крыму
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

К лету 2018 года в связи с уходом с рынка авиакомпании «ВИМ-Авиа» стоимость туристических путевок может вырасти на 10-20%, рассказали газете «Ведомости» два участника рынка.

Наиболее ощутимый рост цен может случиться на тех направлениях, где «ВИМ-Авиа» занимала существенную долю. Это Турция, Кипр, Греция, а также российские Крым и Сочи.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила изданию, что на российском рынке нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов и по таким ценам, как «ВИМ-авиа». Участники рынка рассказали изданию, что «ВИМ-авиа» была значительно дешевле конкурентов: средняя цена билета Москва — Анталья составляет $250, «ВИМ-авиа» продавала их на $50–70 дешевле. Туроператоры, по словам источника газеты, не стали бы продавать билеты авиакомпании, которая постоянно задерживала рейсы, если бы ее цены не были столь привлекательными.

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Советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин заявил, что перевозчики не могут постоянно снижать цены, поскольку такая политика разорит авиакомпании.

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Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа» 7 октября. При этом в Ассоциациитуроператоров России (АТОР) заявили, что основная финансовая нагрузка по возвращению застрявших за рубежом российских туристов легла на плечи туроператоров. Всего пострадали девять туристических компаний, четыре из которых — крупные.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: путевки , туроператоры , «ВИМ-Авиа»
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