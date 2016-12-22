Операторы предсказали удорожание путевок на 20% из-за краха «ВИМ-Авиа»

Уход с рынка авиакомпании «ВИМ-Авиа» может привести к подорожанию путевок к лету 2018 года на 10-20%, рассказали «Ведомостям» представители турбизнеса. Наибольший рост цен ожидается на отдых в Турции и Греции, на Кипре и в Крыму

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

К лету 2018 года в связи с уходом с рынка авиакомпании «ВИМ-Авиа» стоимость туристических путевок может вырасти на 10-20%, рассказали газете «Ведомости» два участника рынка.

Наиболее ощутимый рост цен может случиться на тех направлениях, где «ВИМ-Авиа» занимала существенную долю. Это Турция, Кипр, Греция, а также российские Крым и Сочи.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила изданию, что на российском рынке нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов и по таким ценам, как «ВИМ-авиа». Участники рынка рассказали изданию, что «ВИМ-авиа» была значительно дешевле конкурентов: средняя цена билета Москва — Анталья составляет $250, «ВИМ-авиа» продавала их на $50–70 дешевле. Туроператоры, по словам источника газеты, не стали бы продавать билеты авиакомпании, которая постоянно задерживала рейсы, если бы ее цены не были столь привлекательными.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин заявил, что перевозчики не могут постоянно снижать цены, поскольку такая политика разорит авиакомпании.

Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа» 7 октября. При этом в Ассоциациитуроператоров России (АТОР) заявили, что основная финансовая нагрузка по возвращению застрявших за рубежом российских туристов легла на плечи туроператоров. Всего пострадали девять туристических компаний, четыре из которых — крупные.



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