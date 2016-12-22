Операторы предсказали удорожание путевок на 20% из-за краха «ВИМ-Авиа»

К лету 2018 года в связи с уходом с рынка авиакомпании «ВИМ-Авиа» стоимость туристических путевок может вырасти на 10-20%, рассказали газете «Ведомости» два участника рынка.
Наиболее ощутимый рост цен может случиться на тех направлениях, где «ВИМ-Авиа» занимала существенную долю. Это Турция, Кипр, Греция, а также российские Крым и Сочи.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила изданию, что на российском рынке нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов и по таким ценам, как «ВИМ-авиа». Участники рынка рассказали изданию, что «ВИМ-авиа» была значительно дешевле конкурентов: средняя цена билета Москва — Анталья составляет $250, «ВИМ-авиа» продавала их на $50–70 дешевле. Туроператоры, по словам источника газеты, не стали бы продавать билеты авиакомпании, которая постоянно задерживала рейсы, если бы ее цены не были столь привлекательными.
Советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин заявил, что перевозчики не могут постоянно снижать цены, поскольку такая политика разорит авиакомпании.
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа» 7 октября. При этом в Ассоциациитуроператоров России (АТОР) заявили, что основная финансовая нагрузка по возвращению застрявших за рубежом российских туристов легла на плечи туроператоров. Всего пострадали девять туристических компаний, четыре из которых — крупные.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.