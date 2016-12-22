CNN опубликовал письмо с условиями строительства Trump Tower в Москве

Trump Organization хотела построить в центре Москвы высотку с гостиничной и коммерческой недвижимостью премиум-класса и спа-салоном под брендом Иванки Трамп. Условием был выдвинут отказ от ответственности за финансирование проекта

Фото: Danita Delimont / Global Look Press

Несостоявшийся проект Trump Tower в Москве предполагал строительство в центре Москвы высотки с кондоминиумами, гостиничной и коммерческой недвижимостью премиум-класса​, а также спа-центра под брендом дочери американского президента Иванки Трамп. Здание должно было называться Trump World Tower Moscow. Это следует из письма Trump Organization о предварительной сделке, которое оказалось в распоряжении CNN.

​Телеканал опубликовал 17-страничный документ корпорации американского президента от октября 2015 года. Оно сопровождается копией электронного письма от американского бизнесмена российского происхождения Феликса Сатера к личному адвокату президента США Майклу Коэну, в котором говорится о том, что документ необходимо направить Трампу на подпись и вернуть обратно. Само 17-страничное письмо о намерении начать строительство подписано владельцем ГК «Эксперт» Андреем Розовым. Он, указывает CNN, должен бы был отвечать за развитие недвижимости, которую стороны хотели построить в Москве.

«Давайте воплотим это в жизнь и построим Trump Moscow. И, возможно, закрепим отношения между странами, показав всем, что коммерция и бизнес намного лучше и более полезны, нежели политика. Это должно быть также и повесткой Путина, и мы поможем ему согласиться с этим. Помогать миру во всем мире и зарабатывать деньги — я бы сказал, что это великая цель в жизни для нас, которой стоит следовать», — говорится в сопроводительном письме Сартера.

В качестве условий сделки Trump Organization выдвигала отказ от ответственности за финансирование проекта, потенциальная стоимость которого в обнародованном документе не указывается. При этом, следует из письма, корпорация предложила взять под свой контроль управление и содержание объекта.

Телеканал подчеркивает, что документ о намерении начать строительство не является юридически обязывающим договором, однако установил рамки будущих переговоров: было достигнуто соглашение, что обе стороны попытаются выработать более официальное соглашение.

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