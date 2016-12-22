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Семья Тельмана Исмаилова вышла из алкогольного бизнеса
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Семья Тельмана Исмаилова вышла из алкогольного бизнеса
Бизнес, 10:00
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Семья Тельмана Исмаилова вышла из алкогольного бизнеса
Семья бизнесмена Тельмана Исмаилова вышла из учредителей «АСТ-интернэшнл инваэронмэнт», одного из крупнейших дистрибьюторов алкоголя в России. Компания была одним из немногих активов, который не отошел кредиторам Исмаилова
Тельман Исмаилов (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Семья бывшего владельца Черкизовского рынка и основателя группы АСТ Тельмана Исмаилова вышла из состава учредителей компании «АСТ-интернэшнл инваэронмэнт», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. По данным реестра, изменения в структуре собственников одноименного ООО произошли 30 июня 2017 года. До этого момента владельцами компании являлись пять человек: сыновья Тельмана Исмаилова Алекпер и Сархан (им принадлежало по 27,5% долей ООО), племянник Заур Мурданов (25%), гендиректор компании Леонид Рафаилов и один из сооснователей компании Симанду Симандуев (по 10%).

После изменений владельцами дистрибьюторского бизнеса на паритетных началах сейчас значатся Рафаилов и Симандуев. На момент публикации они и другие представители компании «АСТ-интернэшнл инваэронмэнт» на запрос о причинах изменений состава учредителей и условиях сделки не ответили.

Последний без банкротства​

«АСТ-интернэшнл инваэронмэнт» была основана как дистрибьюторская компания в 1992 году. Через четыре года она получила свой первый крупный контракт — на реализацию популярной в середине 1990-х водки «Довгань», а в 1998 году в ее портфель вошла водка «Русский стандарт». С 2004 года компания Исмаилова получила контракты по продаже брендов Moet Hennessy, Bacardi и других известных алкогольных производителей. Как рассказывал в 2009 году Леонид Рафаилов, компания не пострадала от экономического кризиса 2008 года и входила в пятерку крупнейших алкогольных дистрибьюторов на российском рынке. «Мы не сократили объемы в кризис, — рассказывал он Forbes, — и я ни на единицу не сократил штатное расписание». Сам Тельман Исмаилов​ был владельцем компании вплоть до 2013 года, когда он распределил принадлежащие ему 40% долей ООО между сыновьями и вышел из состава учредителей.

В настоящее время «АСТ-интернэшнл» по-прежнему является одним из крупнейших дистрибьюторов алкоголя. Выручка компании в 2016 году составила 11,723 млрд руб. (в 2015 году — 12,043 млрд руб.) Для сравнения, выручка ее конкурента ООО «Компания Симпл» (входит в группу Simple) в 2016 году составила 9,645 млрд руб., а ООО «Лудинг» — 11,555 млрд руб.

«АСТ-интернэшнл инваэронмэнт» оставалась единственным активом семьи Исмаилова, на который не претендовали кредиторы бизнесмена, писали «Ведомости» осенью 2015 года. Рафаилов рассказывал Forbes, что проблемы у основных активов Исмаилова на алкогольный бизнес не повлияли. «Я не испытываю никакого давления и никаких недружелюбных действий не ощущаю», — рассказывал он изданию. По данным «СПАРК-Интерфакса», кредитором компании сейчас значится Сбербанк, но в качестве залога используется только товар. До 2015 года кредитором — также под залог алкогольной продукции — был СМП Банк. В картотеке арбитражных дел РБК не обнаружил исков к компании, которые могли бы быть связаны с претензиями к Тельману Исмаилову и его структурам. ​

На чем зарабатывал Тельман Исмаилов

Тельман Исмаилов начал заниматься торговлей еще в конце 1980-х годов. В 1993 году он открыл Черкизовский рынок, который вскоре стал крупнейшим в Москве. В середине 1990-х годов бизнес Исмаилова начал стремительно разрастаться: среди прочего его структуры открыли в столице несколько текстильных фабрик, фирму такси, типографию, рестораны и кафе. Группа АСТ вкладывалась также в ювелирное дело и сельскохозяйственное производство. В итоге в 2007 году 31 компания, которыми напрямую владела головная АСТ, имели годовой оборот около $2 млрд. Стоимость активов АСТ сам Исмаилов оценивал в $3 млрд. Самыми прибыльными были строительные активы. Сам предприниматель вплоть до 2015 года входил в список Forbes — тогда журнал оценил его состояние в $600 млн.

Тельман Исмаилов (Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ)

В 2009 году власти закрыли Черкизовский рынок, и кредитный долг предпринимателя стал быстро расти. Чтобы расплачиваться со старыми, пришлось брать новые кредиты. В числе кредиторов Исмаилова и его структур оказались БМ-банк (бывший Банк Москвы), предприниматель Виталий Мащицкий, структуры владельца группы «Мангазея» Сергея Янчукова, Deutsche Bank и др.

В 2014 году кредиторы стали обращаться в суды для взыскания задолженности: сначала это были структуры Янчукова, за ними последовал БМ-банк, который требовал 17,4 млрд руб. Когда Исмаилова признали банкротом, выяснилось, что в его прямой собственности почти ничего не осталось. Постепенно в распоряжение БМ-банка перешли бывшие у него в залоге ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикана» и торговый центр АСТ.

К концу 2015 года общая сумма исковых требований к основателю АСТ превысила 160 млрд руб., а крупнейшими кредиторами помимо БМ-банка и «Мангазеи» оказались несколько кипрских офшорных компаний, так или иначе связанных с кипрской сервисной группой Menwin Management Limited, управлявшей активами Исмаилова. Источник «Ведомостей» отмечал, что за структурами, претендующими на активы АСТ, может стоять и сам Исмаилов.

В мае 2017 года суд начал реализацию активов Исмаилова. По данным федерального реестра сведений о банкротстве, предположительная стоимость имущества бизнесмена в январе 2017 года составляла 695 млн руб., а сумма требований кредиторов — 31 млрд руб. В июне 2017 года стало известно, что в Лас-Вегасе арестовали торговый центр Craig Valley Plaza, который структуры Исмаилова приобрели в 2014 году. Тогда же суд арестовал московские квартиры предпринимателя.​

Авторы: Наталья Новопашина, Ирина Парфентьева.
При участии: Филипп Алексенко.
Теги: алкоголь , дистрибуция , Тельман Исмаилов , владельцы
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