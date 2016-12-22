«Уралкалий» обсудит возобновление сотрудничества с Белоруссией

«Уралкалий» планирует 13 июня обсудить на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко возобновление сотрудничества с Минском, рассказал основной бенефициар компании Дмитрий Мазепин

Компания «Уралкалий» 13 июня проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой обсудит пути восстановления сотрудничества со страной. Об этом заявил основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин во время осмотра президентом России Владимиром Путиным российского павильона «Астана ЭКСПО 2017», передает «РИА Новости».

«Компания работает стабильно, социальные программы выполняются в полном объеме. Потенциал цены использован не в полной мере, но мы в этой части работаем, продолжаем сотрудничать и вести переговоры с руководителями белорусских компаний», — приводит агентство его слова.

Мазепин отметил, что на встрече с Лукашенко 13 июня «мы еще раз попытаемся найти взаимовыгодное решение».