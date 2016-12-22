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Суд арестовал судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева
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Суд арестовал судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева
Бизнес, 16:06
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Суд арестовал судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева
Суд арестовал Константина Пономарева, который судился с IKEA за долг почти в 10 млрд руб. Бизнесмен обвиняется в заведомо ложном доносе, даче ложных показаний и уклонении от уплаты налогов
Константин Пономарев (Фото: ТАСС / ИДР-ФОРМАТ)

Суд арестовал бизнесмена Константина Пономарева, который судился с IKEA за долг почти в 10 млрд руб., сообщает агентство РИА «Новости».

Пресненский суд столицы арестовал бизнесмена на 2 месяца по делу о заведомо ложном доносе, даче ложных показаний и уклонении от уплаты налогов. По данным РИА «Новости», речь идет о судебных претензиях Пономарева к «Кубаньэнерго» и к IKEA.

Всего бизнесмен обвиняется по шести статьям УК РФ, среди которых попытка особо крупного мошенничества при поставке генераторов в Крым. Следствие также полагает, что Пономарев виноват в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,7 млрд рублей. Бизнесмен своей вины не признает. Он заявлял, что «не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления».

Конфликт Пономарева и IKEA длится с 2006 года. Спор касается аренды электрогенераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен обвинял шведскую компанию в том, что она перестала платить за их аренду с июля 2008 года. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, по которому структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд руб. Однако затем предприниматель потребовал доплатить еще 33 млрд руб. Высший арбитражный суд России постановил, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру.

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Заметка дополняется.

Автор: Ася Сотникова
Теги: суд , IKEA , Константин Пономарев
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