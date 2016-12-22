Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,26 56,73 EUR Нал. 64,13 63,52 USD Бирж. 57,00 +0,08 EUR Бирж. 63,70 -0,11 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1875,46 +0,07% РТС 1036,39 -0,20% Brent 47,86 -0,02% DJIA 21182,53 +0,04% Nasdaq 6321,76 +0,39% FTSE 7506,07 +0,75%
Суд Брюсселя отменил аресты российских активов в Бельгии по делу ЮКОСа
Лента новостей
Родители переданного Чечне чемпиона по боям ММА обратились в СПЧ 16:24, Политика Суд арестовал судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева 16:06, Бизнес Умер первый гендиректор центра Хруничева Анатолий Киселев 15:58, Общество Будущее здравоохранения: большие данные, облака и искусственный интеллект 15:57, РБК и Phillips Вратарь «Спартака» и бывший капитан красно-белых перешли в «Ростов» 15:38, Спорт Набиуллина исключила вероятность деноминации рубля 15:30, Финансы Все заявки на строительство заводов по сжиганию мусора подала одна фирма 15:29, Бизнес  В ШОС приняли Индию и Пакистан 15:28, Политика Петербургский вуз призвал студентов не выходить на акции Навального 15:25, Общество Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» покажет «Первый канал» 15:19, Политика Суд отказал ФСБ в аресте фигуранта по делу саентологической церкви 15:16, Общество Иностранцы купили 70% бессрочных евробондов Тинькофф Банка 15:12, Финансы Госдума продлила полномочия Набиуллиной на пять лет 15:12, Экономика Британская королева разрешила Мэй сформировать правительство 15:11, Политика Как стадион «Лужники» выглядит после реконструкции 15:07, Фотогалерея  «Газпром нефть» получила право увеличить долю в будущем СП с Repsol 14:50, Бизнес Жилье на миллион: сколько стоит аренда самых красивых квартир в Москве 14:46, Недвижимость Радикализация протеста: как Кремль и оппозиция встречают 12 июня 14:42, Мнение «Дочка» НОВАТЭКа получила Гыданское месторождение после отказа «Газпрома» 14:39, Экономика Трамп прокомментировал показания экс-директора ФБР об утечках в СМИ 14:39, Политика Митрохина задержали из-за моратория на акции во время Кубка конфедераций 14:32, Общество Подвешенный парламент: что будет после неудачи консерваторов на выборах 14:24, Политика Поклонская показала документы на квартиру в Донецке 14:21, Политика Правила бизнеса. Volvo S90 против BMW 5-Series 14:13, Авто Лейбористы отказались вступать в коалицию в парламенте Великобритании 14:12, Политика Billa и «Азбуку вкуса» оштрафовали на сумму свыше 1,5 млн руб. в Москве 14:07, Бизнес СМИ показали снятое с квадрокоптера видео пожара на складе в Ярославле 14:03, Общество  Для тушения пожара у Киевского вокзала в Москве отправили пожарный поезд 13:58, Общество
Суд Брюсселя отменил аресты российских активов в Бельгии по делу ЮКОСа
Дело ЮКОСа, 16:25
0
Суд Брюсселя отменил аресты российских активов в Бельгии по делу ЮКОСа
Суд Брюсселя отменил все аресты российских активов в Бельгии, которые были наложены по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа, требовавших от России заплатить $50 млрд по решению Гаагского арбитража

Суд Брюсселя снял аресты со всех российских активов в Бельгии, которые были заблокированы по ходатайству экс-акционеров ЮКОСа, пытавшихся взыскать с России $50 млрд по решению Гаагского арбитража от 2014 года. Об этом сообщил РБК глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, координирует зарубежную защиту России по «делу ЮКОСа») Андрей Кондаков.

Суд первой инстанции в Бельгии освободил от ареста все активы российских государственных структур, сказал он, пояснив, что речь идет о нескольких объектах недвижимости государственных информагентств (ФГУПов) ТАСС и «РИА Новости», а также о банковских счетах, которые используются для оплаты аренды жилья российских дипломатов.

Дело на $50 млрд: как Россия пытается отменить решение по делу ЮКОСа
Политика


Теоретически экс-акционеры ЮКОСа могут обжаловать это решение о снятии арестов, но это «маловероятно», считает Кондаков. Во-первых, объяснил он, ключевое решение гаагского арбитражного суда, на основании которого бывшие акционеры накладывали аресты на российские активы в Бельгии и во Франции, сейчас отменено. Во-вторых, в Бельгии был принят закон, получивший в прессе название «закон имени ЮКОСа», который существенно затрудняет аресты суверенных активов. Этот закон, в частности, исключает возможность новых арестов российских активов в Бельгии, утверждает глава МЦПЗ.

«Нас радует решение суда, как вообще радует любое торжество здравого смысла», — сказала РБК главный редактор МИА «Россия сегодня» (в него входит «РИА Новости») Маргарита Симоньян.

Вынесенное сегодня бельгийским судом решение касается конкретных активов, которые были арестованы. Но также Россия в свое время обжаловала так называемую экзекватуру — разрешение на исполнение вердикта гаагского арбитража, выданное бельгийским судом в июне 2015 года (общий судебный приказ об исполнении арбитражного решения). Рассмотрение российской апелляции на этот исполнительный приказ продолжается, но де-факто он теряет смысл после снятия всех арестов с активов, говорит Кондаков. В декабре 2016 года брюссельский суд отклонил ходатайство России об отмене экзекватуры.

В июле 2014 года арбитражный суд в Гааге вынес беспрецедентное решение, согласно которому Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОС $50 млрд за незаконную, по мнению арбитров, передачу компании государству. Однако Россия отказалась выполнять решение гаагского арбитража, объяснив свою позицию тем, что она не ратифицировала Договор к Энергетической хартии 1991 года. Тогда бывшие акционеры ЮКОСа начали принудительное истребование российских активов за границей.

В Бельгии суд первой инстанции в июне 2015 года выдал разрешение на исполнение вердикта гаагского суда, после чего по поручению экс-акционеров приставы приступили к описанию российского имущества в Бельгии общей стоимостью €1,6 млрд, сообщал «Интерфакс».

В апреле 2016 года окружной суд Гааги по ходатайству России отменил решение арбитража о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа, но те обжаловали решение в местном апелляционном суде. Как ранее сообщал РБК, в большинстве стран решение окружного суда Гааги означает прекращение или приостановку исполнения арбитражного решения (так произошло в Великобритании, США, Германии, Индии), однако в Бельгии и Франции исполнительное производство по делу тогда продолжилось.

В список арестованного в Бельгии имущества изначально попали счета российских дипломатических представительств, включая российские миссии при НАТО и Евросоюзе (дипломатические счета вскоре были разморожены). Меры по взысканию собственности коснулись архиепископства Брюссельского и Бельгийского РПЦ, а также отделений государственных СМИ — ТАСС и «Россия сегодня».

Авторы: Ася Сотникова, Иван Ткачёв, Сергей Витько
Теги: Бельгия , «дело ЮКОСа» , Суд Брюсселя , активы России
Главное
Суд арестовал судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева Бизнес
Материалы по теме
Миноритарии ЮКОСа подали в суд на бывших топ-менеджеров компании Бизнес
Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Пичугин отсудил у России €15 тыс Общество
Второй судья КС раскритиковал запрос Минюста по «делу ЮКОСа» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку