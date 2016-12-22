Суд Брюсселя отменил аресты российских активов в Бельгии по делу ЮКОСа

Суд Брюсселя отменил все аресты российских активов в Бельгии, которые были наложены по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа, требовавших от России заплатить $50 млрд по решению Гаагского арбитража

Суд Брюсселя снял аресты со всех российских активов в Бельгии, которые были заблокированы по ходатайству экс-акционеров ЮКОСа, пытавшихся взыскать с России $50 млрд по решению Гаагского арбитража от 2014 года. Об этом сообщил РБК глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, координирует зарубежную защиту России по «делу ЮКОСа») Андрей Кондаков.

Суд первой инстанции в Бельгии освободил от ареста все активы российских государственных структур, сказал он, пояснив, что речь идет о нескольких объектах недвижимости государственных информагентств (ФГУПов) ТАСС и «РИА Новости», а также о банковских счетах, которые используются для оплаты аренды жилья российских дипломатов.





Теоретически экс-акционеры ЮКОСа могут обжаловать это решение о снятии арестов, но это «маловероятно», считает Кондаков. Во-первых, объяснил он, ключевое решение гаагского арбитражного суда, на основании которого бывшие акционеры накладывали аресты на российские активы в Бельгии и во Франции, сейчас отменено. Во-вторых, в Бельгии был принят закон, получивший в прессе название «закон имени ЮКОСа», который существенно затрудняет аресты суверенных активов. Этот закон, в частности, исключает возможность новых арестов российских активов в Бельгии, утверждает глава МЦПЗ.

«Нас радует решение суда, как вообще радует любое торжество здравого смысла», — сказала РБК главный редактор МИА «Россия сегодня» (в него входит «РИА Новости») Маргарита Симоньян.

Вынесенное сегодня бельгийским судом решение касается конкретных активов, которые были арестованы. Но также Россия в свое время обжаловала так называемую экзекватуру — разрешение на исполнение вердикта гаагского арбитража, выданное бельгийским судом в июне 2015 года (общий судебный приказ об исполнении арбитражного решения). Рассмотрение российской апелляции на этот исполнительный приказ продолжается, но де-факто он теряет смысл после снятия всех арестов с активов, говорит Кондаков. В декабре 2016 года брюссельский суд отклонил ходатайство России об отмене экзекватуры.

В июле 2014 года арбитражный суд в Гааге вынес беспрецедентное решение, согласно которому Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОС $50 млрд за незаконную, по мнению арбитров, передачу компании государству. Однако Россия отказалась выполнять решение гаагского арбитража, объяснив свою позицию тем, что она не ратифицировала Договор к Энергетической хартии 1991 года. Тогда бывшие акционеры ЮКОСа начали принудительное истребование российских активов за границей.

В Бельгии суд первой инстанции в июне 2015 года выдал разрешение на исполнение вердикта гаагского суда, после чего по поручению экс-акционеров приставы приступили к описанию российского имущества в Бельгии общей стоимостью €1,6 млрд, сообщал «Интерфакс».

В апреле 2016 года окружной суд Гааги по ходатайству России отменил решение арбитража о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа, но те обжаловали решение в местном апелляционном суде. Как ранее сообщал РБК, в большинстве стран решение окружного суда Гааги означает прекращение или приостановку исполнения арбитражного решения (так произошло в Великобритании, США, Германии, Индии), однако в Бельгии и Франции исполнительное производство по делу тогда продолжилось.

В список арестованного в Бельгии имущества изначально попали счета российских дипломатических представительств, включая российские миссии при НАТО и Евросоюзе (дипломатические счета вскоре были разморожены). Меры по взысканию собственности коснулись архиепископства Брюссельского и Бельгийского РПЦ, а также отделений государственных СМИ — ТАСС и «Россия сегодня».