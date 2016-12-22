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Совладельца трубного завода арестовали по подозрению в мошенничестве
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Совладельца трубного завода арестовали по подозрению в мошенничестве
Бизнес, 20:27
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Совладельца трубного завода арестовали по подозрению в мошенничестве
Совладельца и гендиректора Загорского трубного завода Дениса Сафина поместили под домашний арест. По данным Legal Report, его обвиняют в мошенничестве из-за незаконного получения субсидий Минпромторга
Денис Сафин (Фото: Официальный сайт компании «Загорский трубный завод»)

Тверской суд Москвы 7 сентября отправил под домашний арест совладельца и гендиректора Загорского трубного завода (ЗТЗ) Дениса Сафина, говорится на сайте суда. Подробностей дела на сайте суда не приводится. Представитель компании пока отказался от комментариев. Телефон Сафина был отключен.

Интернет-портал Legal Report со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Сафин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), и речь идет о незаконном получении ЗТЗ субсидии Минпромторга на компенсацию процентов по кредиту Сбербанка на 4,1 млрд руб., выданному для строительства завода по производству труб большого диаметра. Домашний арест Сафину назначен до 5 ноября, сообщает Legal Report.

Представители Минпромторга и Сбербанка пока не ответили на запросы РБК.

Загорский трубный завод, расположенный в Подмосковье, начал отгрузки в 2016 году, его мощность составляет 500 тыс. т труб большого диаметра в год. Это один из 5-ти российских заводов, выпускающих трубы большого диаметра. Минпромторг включил этот завод в «Перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности», говорил Сафин в интервью, опубликованном на сайте завода. Однако Газета.ru сообщала со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что в двух заявках на субсидии на общую сумму в 350 млн руб., которые ЗТЗ подал в 2016 году, предприятию было отказано, потому что завод предоставил Минпромторгу не соответствующие действительности сведения. В частности, руководство компании не сообщило о реструктуризации задолженности на сумму 4,1 млрд руб. Чиновники Минпромторга посещали с проверкой завод в конце 2016 года и нашли подтверждения нарушениям условий договора о предоставлении субсидии, пишет это интернет-издание.

ЗТЗ долго добивался, чтобы Газпром включил завод в перечень своих поставщиков. Первые поставки состоялись только в августе 2017 года.

В марте Сафин в интервью «Металлоснабжению и сбыт» рассказал, что совладельцем ЗТЗ в конце 2016 года стал однокурсник Владимира Путина сооснователь и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров. 

Несмотря на арест гендиректора ЗТЗ, 8 сентября в Москве состоялась рабочая встреча президента ЗТЗ Галялхака Сафина (отца Дениса) и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, говорится на сайте ЗТЗ.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Сбербанк , Минпромторг , арест , Подмосковье , трубы большого диаметра
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