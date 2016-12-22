Представитель Прохорова рассказал об условиях продажи акций Brooklyn Nets

Михаил Прохоров не намерен полностью выходить из капитала баскетбольного клуба Brooklyn Nets, заверил РБК представитель российского миллиардера.

«Мы получили несколько предложений по покупке части или полного пакета акций Nets. Мы не рассматриваем предложения, которые исключают наше участие в капитале Nets на несколько лет вперед. Михаил продолжает всецело поддерживать команду Nets», - сообщил представитель Прохорова.

7 сентября газета The New York Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Прохоров намерен продать 100% акций Brooklyn Nets.

Собеседники издания пояснили, что миллиардер намерен продать Brooklyn Nets в два приема - продав сначала миноритарный пакет акций клуба и предоставив покупателю право на выкуп оставшихся акций в течение короткого периода времени, например трех лет.

Таким образом, «у клуба сменится владелец в течение следующих нескольких лет», сообщил один из собеседников The New York Post.