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Рост продаж новых автомобилей в России замедлился в августе до 16,7%
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Рост продаж новых автомобилей в России замедлился в августе до 16,7%
Бизнес, 14:33
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Рост продаж новых автомобилей в России замедлился в августе до 16,7%
В последний месяц лета российский авторынок снизил темпы роста по сравнению с пиковым июлем, когда продажи выросли сразу на 18,6%. Снижение показали премиальные импортные бренды и УАЗ
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В августе продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 16,7% по сравнению с августом 2016 года и достигли 132 742 автомобиля, следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продажи новых машин растут двузначными темпами четвертый месяц подряд, но август оказался слабее июля, когда рынок сразу вырос на 18,6%.

​Всего в январе — августе продан 980 921 автомобиль, что на 9,6% выше аналогичного периода прошлого года. В тройку лидеров по итогам восьми месяцев вошли Lada, увеличившая продажи на 16%, корейские Kia (+25%) и Hyundai (+10%). Отрицательную динамику показали в основном премиальные импортные бренды, не имеющие производства в России, и российский УАЗ (-14%).

Как отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся в отчете, в августе восстановление российского рынка продолжалось высокими темпами. «Суммарные продажи восьми месяцев текущего года приблизились к одному миллиону, что еще достаточно скромно в историческом сравнении, но это факт, что восстановление происходит, — уверенным шагом и на протяжении 6 месяцев подряд, — это сейчас наиболее важно», - сообщил он. По итогам сентября АЕБ планирует обновить прогноз на 2017 год. Текущий прогноз предполагает рост рынка на 5%.

По итогам 2016 года продажи новых автомобилий снизились на 11% и составили 1 425 791 штуку. Первые месяцы 2017 года начались со слабого падения на 4–5%. Но уже в марте рынок впервые с 2014 года вырос на 9,4%, что немного улучшило итоги первого квартала (+1%). Во втором квартале рост продолжился — в мае продажи показали двузначный рост впервые за три года. По итогам ​первого полугодия рынок вырос на 6,9%. Наиболее заметный всплеск продаж был в июле.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: АЕБ , авторынок , продажи автомобилей
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