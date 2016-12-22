Холдинг «Магнит» решил выращивать картофель

Продуктовый холдинг «Магнит», развивающий вместе с сетью магазинов и собственное производство, может начать выращивать картофель. Компания подала заявку в ФАС на покупку предприятия в Липецкой области

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

АО «Тандер», структура холдинга «Магнит» — одного из крупнейших ретейлеров России, подало ходатайство о покупке 99,9% ООО «Москва на Дону», говорится в уведомлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ходатайство было подано 31 мая.

«Москва на Дону» выращивает «в промышленных масштабах» картофель и другие овощи, в том числе морковь, зеленый и репчатый лук, говорится на сайте предприятия, которое входит в группу «Малино». «Москва на Дону» расположено в Липецкой области, под выращивание картофеля отведено 520 га, под овощи — 180 га. Морковь, выращенная «Москвой на Дону», используется при приготовлении детского питания и соков, а картофель поставляется для оптовой торговли и для производства чипсов Lay's (владелец марки — PepsiCo).

По данным «СПАРК-Интерфакса», 100% «Москвы на Дону» принадлежит Сергею Лупехину, который является основным владельцем группы «Малино» (50,79%). В 2015 году выручка «Москвы на Дону» составила 188 млн руб., чистая прибыль — 815 тыс. руб.

Представители «Магнита» и «Малино» не смогли оперативно ответить на запрос РБК об условиях сделки.

Такое предприятие может поставлять около 25 тыс. т картофеля в год, говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. По его словам, крупные предприятия отрасли производят на порядок больше, и мелкое производство «Москва на Дону» не сможет полностью обеспечить нужды сети. Сейчас «Магнит» импортирует картофель в том числе из Сирии.

«Магнит», вероятно, только присматривается к подобному бизнесу, предполагает Сизов. В целом, по его словам, сейчас эта отрасль низкоконсолидирована и имеет все перспективы для укрупнения, в том числе за счет прихода новых игроков, таких как «Магнит».

«Магнит» — лидер отрасли по количеству магазинов: на конец марта 2017 года у компании было 14 тыс. точек. Из них 10,5 тыс. в формате «магазин у дома», 237 гипермаркетов, 194 супермаркета «Магнит Семейный» и 3,1 тыс. магазинов дрогери. Чистая прибыль «Магнита» (управляет одноименными гипермаркетами, «магазинами у дома» и дрогери) сократилась в первом квартале 2017 года на 8,5% год к году, до 7,54 млрд руб. Чистая прибыль компании показывает снижение уже несколько кварталов подряд. По итогам 2016 года «Магнит» впервые в истории показал сокращение годовой прибыли.

Еще в 2014 году основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий заявил, что сеть планирует открыть 40 новых производств продуктов питания в России. В феврале 2016 года «Магнит» анонсировал, что готов вложить в собственное производство около 52 млрд руб. в ближайшие пять-шесть лет. В структуру «Магнита» с 2012 года входит тепличный комплекс «Зеленая линия» на 80 га, где выращиваются огурцы, зелень, томаты и планируется выращивать шампиньоны. Кроме того, «Магнит» развивает «ТД-Холдинг», производящий продукты под собственной торговой маркой ретейлера. В конце 2016 года «Магнит» также учредил производителей кондитерских изделий и выпечки «Кондитер Кубани» и Кубанский комбинат хлебопродуктов.