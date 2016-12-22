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РЖД вынесут проблемы грузооборота с Латвией на правительственный уровень
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РЖД вынесут проблемы грузооборота с Латвией на правительственный уровень
Бизнес, 19:49
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РЖД вынесут проблемы грузооборота с Латвией на правительственный уровень
Проблема сокращения железнодорожных поставок из России в латвийские порты будет обсуждаться осенью в межправительственной группе по транспорту, сообщил глава РЖД Олег Белозеров на транспортном форуме в Сочи
Олег Белозеров (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Глава РЖД Олег Белозеров после переговоров с президентом «Латвийской железной дороги» Эдвинсом Берзиньшем, прошедших на форуме «Стратегическое партнерство 1520» в Сочи, сообщил, что проблемы грузооборота между двумя странами будут обсуждаться осенью на правительственном уровне.

О возникших в последние месяцы проблемах в отправке грузов по железной дороге в латвийские порты заявляли российские производители нефтепродуктов, угля и металлов, а также зерна.

«У нас с ним [Берзиньшем] общее понимание, что необходимо урегулировать эти вопросы на межправительственном уровне, подписать юридические соглашения», — сказал Белозеров. По его словам, проблема будет вынесена на заседание двусторонней межправительственной группы по транспорту осенью 2017 года.

24 мая агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что РЖД серьезно сократили поставки грузов в Латвию. По словам девяти собеседников издания из трех компаний, речь идет о проблемах с заключением на поставку дополнительных контрактов, которые начались в марте 2017 года. В частности, РЖД отказывали компаниям в перевозке нефтепродуктов, угля и металлов, сообщали собеседники агентства.

Позже стало известно, что аналогичные трудности испытывают российские экспортеры зерна. Об этом сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в письме к Белозерову 25 мая. По словам Злочевского, РЖД отказывают в перевозке зерна в 100% случаев, поэтому союз попросил главу компании помочь обеспечить железнодорожные экспортные перевозки российского зерна в порты Балтики, в том числе Латвии.

Как заявил глава РЖД в Сочи, перед компанией стоит задача обеспечить надежность отправления грузов. «Грузоотправители нам говорят: давайте запишем Латвию в коридор (международный транспортный коридор. — РБК). Но прежде всего мы с коллегой из Латвии должны оба иметь гарантии, что никакие ограничения не будут вводиться», — сказал Белозеров. Он также добавил, что компания рассматривает вариант отправки грузов в Европу в обход Балтики. «Это не такое большое расстояние, чтобы перегружаться в портах. Через порты Балтики имеет смысл переваливать грузы только на дальние направления», — заявил он. При этом Белозеров отметил, что в приоритете загрузка российских портов, которые активно развиваются благодаря выстроенной системе тарифов.​

Как рассказал Эдвинс Берзиньш РБК, они с главой РЖД обсуждали сообщение между странами около часа. «Обсудили все вопросы. Честно, без лирики. В частности, поговорили о том, где мы могли бы улучшить инфраструктуру, чтобы обеспечить проходимость грузов», — сказал Берзиньш.

Некоторые из источников Reuters высказали мнение, что подозревают Россию в давлении на Латвию за критику проекта трубопровода «Северный поток — 2». В то же время прямых доказательств своих суждений они представить не смогли. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис также сообщил, что не может доказать связь сокращения поставок с отказом страны участвовать в «Северном потоке — 2». «На данный момент мне кажется, что это спекуляции», — сказал он.

При этом 26 мая Белозеров опроверг ограничения на перевозку грузов в Латвию, объяснив существующие проблемы ограниченными возможностями РЖД. «Мы все-таки плановая структура. Максимум из того, что мы можем вывезти, мы вывозим. В отношении Латвии объем снижения перевозки небольшой, причем это не наши цифры, а в том числе и наших коллег», — заявил он.

На форуме в Сочи также находится глава эстонских железных дорог Eesti Radutee Эрик Лайдвеэ. По данным Rubaltic, за последние десятилетия перевозки грузов из России по железной дороге сократились на 68%, оборот эстонских портов сократился на 26%. В 2016 году перевозка грузов в Таллинский порт снизилась на 10,3% год к году, сообщает Portnews. В целом перевалка грузов через порты балтийских государств в минувшем году сократилась на 20%, примерно до 42,5 млн т.

Как сообщал ранее РБК, свои терминалы в эстонских портах есть у российских производителей удобрений «Еврохима», «Уралхима» и «Акрона», а также компании «Кузбассразрезуголь».

Авторы: Светлана Бурмистрова, Алена Русских
Теги: Латвия , Эстония , РЖД , Олег Белозеров
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