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Суд Флориды обязал экс-владельца «Трансаэро» отчитаться перед кредитором
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Суд Флориды обязал экс-владельца «Трансаэро» отчитаться перед кредитором
Бизнес, 09:59
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Суд Флориды обязал экс-владельца «Трансаэро» отчитаться перед кредитором
Суд Южного округа Флориды обязал бывших топ-менеджеров «Трансаэро» дать показания по повесткам МТС-банка касательно отчетности компании и судьбе ее активов
Александр Плешаков (Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ)

В соответствии с решением по делу № 17-21545, которое рассматривалось в суде Южного округа Флориды, владелец и бывший председатель совета директоров «Трансаэро» Александр Плешаков, а также бывший первый заместитель гендиректора авиакомпании Александр Криничанский должны в течение 28 дней предоставить документы и дать показания по запросам МТС-банка, одного из основных кредиторов «Трансаэро».

Как сообщает газета «Ведомости», иск в отношении Плешакова и Криничанского объясняется стремлением МТС-банка получить материалы для возможных судебных процессов по возврату долга. В частности, финансовую организацию интересуют зарплаты бывших руководителей компании, полученная недвижимость, а также ситуация с займами и дивидендами.

Банк, которому «Трансаэро» должна 4,1 млрд руб., считает, что руководство авиакомпании фальсифицировало отчетность, занижало убытки, манипулировало валютными курсами, переоценивало свой бренд. МТС-банк утверждает, что в 2011–2014 годах «Трансаэро» выплатила дивиденды на сумму в 332 млн руб., использовав для этого как раз банковские займы.

Иск был подан в суд Флориды, поскольку именно в этом штате живет Криничанский. Там же зарегистрирована связанная с Плешаковым компания Sky Ocean, которая приобрела недвижимость в городе Ривьера Бич за много миллионов долларов.

В середине марта источники газеты «Коммерсантъ» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении должностных лиц «Трансаэро», подозреваемых в хищении почти 350 млн руб.

Нарушения сотрудники правоохранительных органов нашли при заключении кредитных договоров «Трансаэро» с Альфа-банком. По версии следствия, авиакомпания предоставляла кредитору «не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность, завысив стоимость наиболее ликвидных оборотных активов».

В 2016 году арбитраж Москвы взыскал с «Трансаэро» в пользу «Аэрофлота» более 429 млн руб. в рамках договора эквайринга с Газпромбанком.
Автор: Артем Филипенок
Теги: суд , Флорида , «Трансаэро»
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