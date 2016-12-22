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Дворкович оказался в списке свидетелей на процессе по делу Улюкаева
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Дворкович оказался в списке свидетелей на процессе по делу Улюкаева
Дело Улюкаева, 10:59
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Дворкович оказался в списке свидетелей на процессе по делу Улюкаева
Вице-премьера Аркадия Дворковича включили в список свидетелей по делу Алексея Улюкаева, сообщила адвокат экс-главы Минэкономразвития. В Замоскворецком суде тем временем начался третий день допроса свидетелей по этому производству
Аркадий Дворкович (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Вице-премьера России Аркадия Дворковича привлекли к делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в качестве свидетеля защиты. Об этом РБК рассказала адвокат экс-главы ведомства Дареджан Квеидзе.

«Конечно, есть», — сказала она в ответ на вопрос, есть ли Дворкович в списке свидетелей. При этом, как уточнила защитница, вице-премьер значится в списке свидетелей защиты, а не обвинения.

Вызовет ли чиновника на допрос суд, в настоящий момент, по словам Квеидзе, «неизвестно». Однако, скорее всего, как уточнила собеседница РБК, Дворкович на заседание не придет. «Да, он не придет», — заявила адвокат.

При этом на прошлой неделе, 1 сентября, Квеидзе, как передавал «Интерфакс», утверждала, что Дворковича в списке свидетелей по делу Улюкаева нет. Тогда в число свидетелей обвинения, как уточняла защитница бывшего министра, вошел генерал ФСБ Олег Феоктистов. Его Улюкаев ранее обвинил в «провокации взятки».​

Третий день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Общество

7 сентября в столичном Замоскворецком суде начался третий день допроса свидетелей по данному производству. Ранее, 5 сентября, прокурор огласил записи прослушки переговоров экс-главы Минэкономразвития с директором «Роснефти» Игорем Сечиным.​ Последний после этого заявил, что в соответствии с Уголовным кодексом России действия Улюкаева, по его мнению, являются преступлением. «Тут не о чем даже говорить», — резюмировал Сечин.

Улюкаев был задержан 14 ноября прошлого года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». ​На следующий день решением Басманного суда экс-глава ведомства был отправлен под домашний арест.

В конце июля бывший министр вместе с Дворковичем и помощником президента России Андреем Белоусовым выступал против участия «Роснефти» в приватизации «Башнефти». Однако спустя месяц, 2 сентября, Улюкаев заявил, что «формально» «Роснефть» все же будет допущена к участию в этой сделке. Как уточнял тогда министр, в законе о приватизации есть норма «о том, что, в случае если сделка делается в интересах развития фондового рынка, не распространяется требование о том, чтобы компания, которая имеет 25% и больше [участия государства в капитале], не допускалась».

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Фотогалерея

После задержания Улюкаева, как уточнял РБК источник, близкий к руководству ФСБ, «под ударом» могли оказаться еще несколько высокопоставленных чиновников, в частности министр финансов Антон Силуанов и Аркадий Дворкович. Вице-премьер в конце июля отмечал, что «Роснефть» не сможет участвовать в приватизации «Башнефти». Это чиновник тогда объяснял тем, что российская нефтяная компания косвенно является госкомпанией: государство контролирует 69,5% «Роснефти» через госхолдинг «Роснефтегаз».

«Было принято решение не допускать к участию в приватизации компании, контролируемые государством, и речь идет как о прямом контроле, так и о косвенном», — подчеркивал Дворкович. Представитель председателя правительства Наталья Тимакова затем уточняла, что вице-премьер таким образом выражал официальную позицию кабмина по этому вопросу.

Авторы: Алина Фадеева, Евгения Маляренко.
Теги: Аркадий Дворкович , Алексей Улюкаев , свидетель
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