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Шарапова выбыла из списка самых высокооплачиваемых спортсменов
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Шарапова выбыла из списка самых высокооплачиваемых спортсменов
Бизнес, 18:32
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Шарапова выбыла из списка самых высокооплачиваемых спортсменов
Журнал Forbes опубликовал список богатейших спортсменов мира в 2017 году. В этой версии списка отсутствует российская теннисистка Мария Шарапова — из-за допингового скандала ее доходы существенно упали
Мария Шарапова (Фото: Andrew Medichini / AP)

Российская теннисистка Мария Шарапова в этом году покинула список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

Пятикратная победительница турнира «Большого шлема» Мария Шарапова входила список богатейших спортсменов на протяжении 11 лет подряд. В опубликованном прошлым летом рейтинге она занимала 88-е место, ее заработок за 12 месяцев — $21,8 млн. Однако из-за допингового скандала доходы Шараповой снизились, и она покинула список.

Единственной женщиной в списке 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в этом году стала теннисистка Серена Уильямс — она заняла 51-е место с заработком $27 млн за последние 12 месяцев.

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Вместе с Шараповой из списка Forbes по разным причинам выбыли еще 35 спортсменов. Часть из них завершили спортивную карьеру, достигнув пенсионного возраста, часть — из-за уменьшения состояния. В этот перечень вошли баскетболист Коби Брайант, боксер Флойд Мэйвезер (был лидером рейтинга в 2015 году), гонщик «Формулы-1» Нико Росберг и многие другие.

Среди лидеров списка богатейших спортсменов произошли незначительные перемены. В этом, как и в прошлом году, пятерку возглавил футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду с заработком $93 млн. Пятерка богатейших людей от спорта осталась такой же, как в прошлом году. Однако местами поменялись Леброн Джеймс ($86,2 млн) и Лионель Месси ($80 млн) — теперь они занимают второе и третье места соответственно. Замыкают пятерку лидеров швейцарский теннисист Роджер Федерер ($64 млн) и баскетболист Кевин Дюрант ($60 млн) — аналогичные позиции они занимали и в прошлом году.

Автор: Ася Сотникова
Теги: список Forbes , спорт , Мария Шарапова
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