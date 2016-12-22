Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,82 56,47 EUR Нал. 64,07 63,57 USD Бирж. 56,52 -0,08 EUR Бирж. 63,78 +0,08 USD ЦБ. 56,67 +0,06 EUR ЦБ. 63,78 -0,03 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1870,04 -0,41% РТС 1041,23 -0,30% Brent 50,10 +0,26% DJIA 21136,23 -0,23% Nasdaq 6275,06 -0,33% FTSE 7524,95 -0,01%
В России впервые появится крупный зарубежный букмекер
Лента новостей
СМИ узнали предложенный Трампом способ окупить стену с Мексикой 05:47, Политика В России впервые появится крупный зарубежный букмекер 05:46, Бизнес Сечин объяснил иск «Роснефти» к АФК «Система» 05:05, Бизнес При стрельбе возле начальной школы в штате Юта погибли два человека 04:32, Общество СМИ узнали о предложении генпрокурора США Трампу отправить его в отставку 04:29, Политика Песков рассказал о деталях встречи Путина и Трампа 04:01, Политика Компания семьи министра Ткачева стала пятой по производству сахара России 03:10, Бизнес WSJ сообщил об увольнении более 20 сотрудников Uber из-за домогательств 03:04, Бизнес МИД Мавритании заявил о разрыве дипотношений с Катаром 02:12, Политика США заподозрили российских хакеров во взломе информагентства Катара 01:38, Политика Путин заявил о невозможности пережить войну между США и Россией 01:19, Политика  Компания из США обвинила российских хакеров в атаках на Черногорию 00:38, Общество СКР вновь проверит данные о сексуальных домогательствах в школе в Москве 00:04, Общество Татфондбанк испортил кредитные истории своих заемщиков 00:00, Финансы Иордания снизила уровень дипломатического представительства в Катаре 06 июн, 23:44, Политика Эксперты Титова назвали свои претензии к программе Кудрина 06 июн, 23:06, Экономика Украинский теплоход прошел пограничный контроль в России 06 июн, 23:04, Политика Сборная Украины по футболу проиграла Мальте 06 июн, 22:58, Спорт Участник нападения в Лондоне признался в желании «стать террористом» 06 июн, 22:44, Политика В Совфеде потребовали созвать Совбез ООН из-за удара США по силам Асада 06 июн, 22:24, Политика Сноуден в юбке: кто организовал новую утечку секретной информации в США 06 июн, 22:11, Политика Порошенко обязал телеканалы вещать на украинском языке 75% времени 06 июн, 22:02, Политика Коалиция США нанесла авиаудар по поддерживающим Асада силам в Сирии 06 июн, 21:56, Политика Путин поговорил по телефону с эмиром Катара 06 июн, 21:35, Политика Банк Рустама Тарико потерял 2 млрд руб. из-за его алкогольного бизнеса 06 июн, 21:22, Финансы Генпрокуратура отказалась оглашать данные о «панамских документах» 06 июн, 21:14, Финансы В ЦИК исключили угрозу от атак хакеров на систему выборов в России 06 июн, 21:09, Политика В Думе на слушания по реновации не пустили лидеров митингов против сносов 06 июн, 20:48, Политика 
В России впервые появится крупный зарубежный букмекер
Бизнес, 05:46
0
В России впервые появится крупный зарубежный букмекер
Александр Мамут планирует запустить букмекерскую онлайн-платформу совместно с международной компанией Bwin Group. Это может стать первым случаем законного появления на российском рынке зарубежного букмекера
Александр Мамут (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Структура бизнесмена Александра Мамута при участии Rambler & Co запускает букмекерскую платформу bwin.ru. Об этом рассказал «Коммерсанту» исполнительный директор по развитию Rambler & Co Дмитрий Сергеев.

Речь идет о компании «Диджитал Беттинг», принадлежащей A&NN Investments. Букмекер будет работать в России по лицензии одной из крупнейших в мире игорных компаний bwin.party. Запуск российского аналога и приложения планируется через несколько месяцев. Российская сторона будет вкладывать в проект не менее €10 млн в год в течение нескольких лет, в том время как западные коллеги предоставят технологическую платформу и бренд. По планам бизнесменов, уже через три года bwin.ru должна стать безубыточной.

Сергеев заявил, что это первый случай в России, когда зарубежная букмекерская компания выходит на рынок. Это подтверждает и президент Первой саморегулируемой организации букмекеров и сооснователь «Лиги ставок» Юрий Красовский. Он называет эти планы «прецедентом на легальном российском букмекерском рынке».

В 2016 году «Диджитал Беттинг» получила букмекерскую лицензию и возможность принимать ставки онлайн. Сергеев заявил, что Lenta.ru, Газета.Ru, а также Чемпионат.com и Рамблер.Спорт, скорее всего, станут основными генераторами трафика для bwin.ru.​

Общая аудитория этих порталов составляет примерно 5 млн спортивных болельщиков, поэтому Сергеев рассчитывает, что российский bwin составит «значительный сегмент на рынке онлайн-ставок».

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Александр Мамут , букмекерские конторы
Главное
СМИ узнали о предложении генпрокурора США Трампу отправить его в отставку Политика
Главное
СМИ узнали о предложении генпрокурора США Трампу отправить его в отставку Политика
Путин заявил о невозможности пережить войну между США и Россией Политика
Счетная палата рассекретила не вернувшую России $1 млрд страну Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку