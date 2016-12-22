В России впервые появится крупный зарубежный букмекер

Александр Мамут планирует запустить букмекерскую онлайн-платформу совместно с международной компанией Bwin Group. Это может стать первым случаем законного появления на российском рынке зарубежного букмекера

Александр Мамут (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Структура бизнесмена Александра Мамута при участии Rambler & Co запускает букмекерскую платформу bwin.ru. Об этом рассказал «Коммерсанту» исполнительный директор по развитию Rambler & Co Дмитрий Сергеев.

Речь идет о компании «Диджитал Беттинг», принадлежащей A&NN Investments. Букмекер будет работать в России по лицензии одной из крупнейших в мире игорных компаний bwin.party. Запуск российского аналога и приложения планируется через несколько месяцев. Российская сторона будет вкладывать в проект не менее €10 млн в год в течение нескольких лет, в том время как западные коллеги предоставят технологическую платформу и бренд. По планам бизнесменов, уже через три года bwin.ru должна стать безубыточной.

Сергеев заявил, что это первый случай в России, когда зарубежная букмекерская компания выходит на рынок. Это подтверждает и президент Первой саморегулируемой организации букмекеров и сооснователь «Лиги ставок» Юрий Красовский. Он называет эти планы «прецедентом на легальном российском букмекерском рынке».

В 2016 году «Диджитал Беттинг» получила букмекерскую лицензию и возможность принимать ставки онлайн. Сергеев заявил, что Lenta.ru, Газета.Ru, а также Чемпионат.com и Рамблер.Спорт, скорее всего, станут основными генераторами трафика для bwin.ru.​

Общая аудитория этих порталов составляет примерно 5 млн спортивных болельщиков, поэтому Сергеев рассчитывает, что российский bwin составит «значительный сегмент на рынке онлайн-ставок».