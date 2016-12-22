«Роснефть» добилась налоговых льгот на 350 млрд руб. для Самотлора

Минфин согласился предоставить «Роснефти» льготы по НДПИ на Самотлорском месторождении на 35 млрд руб. ежегодно в течение 10 лет. А нефтяная компания обязалась нарастить добычу и вложиться в региональную инфраструктуру

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минфин до 15 октября 2017 года представит законопроект по предоставлению «инвестиционных стимулов» одному из крупнейших месторождений «Роснефти» — Самотлорскому — в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд. руб на срок 10 лет, говорится в совместном сообщении Минфина и «Роснефти», поступившем в РБК.

Предполагается, что эти льготы вступят в действие уже 1 января 2018 года после внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

«Роснефть», в свою очередь, «примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры», — отмечается в сообщении, однако детали в нем не приводятся.

«Уже на ближайшем заседании совета директоров компании мы утвердим расширенную программу инвестиций для Самотлорского месторождения и выполнения задач увеличения добычи в целях компенсации предоставленных стимулов», — заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (его слова приводятся в сообщении).

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что государство выиграет не только от увеличения добычи на этом месторождении «уже в ближайшие годы», но и как контролирующий акционер «Роснефти» получит дополнительный доход в форме повышенных дивидендов.

Минфин и «Роснефть» давно спорили о налогообложении на этом месторождении. «Роснефть» требовала сохранить на Самотлоре налог​ на добычу полезных ископаемых (НДПИ) со всеми льготами. Но, по оценкам Минфина, сохранение всех льгот обходилось бы казне в 60-80 млрд руб. ежегодно, поэтому ведомство предлагало перевести его на новую систему налогообложение — налог на добавленный доход (НДД), который взимается не с объемов добываемой нефти, а с вырученных доходов от продажи нефти (за вычетом расходов на добычу и транспортировку нефти)