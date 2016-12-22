Из проекта бюджета исключили приватизацию «Совкомфлота» в 2017 году

Прогноз поступлений в бюджет от продажи акций в госсобственности снижен с 42,07 млрд до 18,36 млрд руб., говорится в законопроекте о поправках в бюджет на 2017 год. В пояснительной записке уточняется, что в основном снижение на 23,7 млрд руб. связано с «исключением из прогнозных показателей поступлений средств от приватизации пакета акций ПАО «Совкомфлот».
Представитель Минэкономразвития не стал отвечать на вопрос, состоится ли приватизация компании в текущем году, отметив лишь, что ранее глава министерства Максим Орешкин заявил: «Мы сейчас ищем потенциальных инвесторов, которые купят этот актив, изучаем все возможности до того, как перейдем к сделке».
Правительство с 2011 года безуспешно пытается продать 25% «Совкомфлота». В 2017 году доходы от приватизации этого пакета были заложены в бюджет. Изначально рассматривалась продажа акций на Московской бирже, говорил в феврале Орешкин. Однако уже летом первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал, что рассматривается вариант прямой продажи инвесторам, в том числе азиатским.
Между тем ситуация на рынке фрахта ухудшается, и по итогам первого полугодия 2017 года «Совкомфлот» показал падение чистой прибыли в 11 раз, до $15,2 млн.
«Совкомфлот» — крупнейшая танкерная компания России. 100% акций принадлежат государству. По состоянию на 30 июня 2017 года флот СКФ состоял из 149 судов.