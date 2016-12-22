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Борис Титов назвал санацию «Открытия» «убийством» банковского сектора
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Борис Титов назвал санацию «Открытия» «убийством» банковского сектора
ВЭФ-2017, 13:54
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Борис Титов назвал санацию «Открытия» «убийством» банковского сектора
Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал «убийством» банковской системы решение ЦБ санировать банк «Открытие» с привлечением средств ФКБС. По его словам, у банков нужно изымать проблемные активы и отправлять их «в свободное плаванье»
Борис Титов (Фото: Константин Чалабов / РИА Новости)

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, комментируя решение Центробанка санировать банк «ФК Открытие» по новой схеме, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), рассказал, что действия ЦБ крайне негативно скажутся на состоянии всей банковской системы России.

Ликвидация «дыры» в капитале банка «Открытия» — это «убийство» банковской системы, заявил Титов в интервью корреспонденту РБК на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. «И эта централизация или там консолидация банковской системы — это тоже убийство», — подчеркнул он.

По его словам, банк «ФК Открытие» и раньше пользовался «привилегированным режимом в Центробанке», однако «почему-то вдруг оказался таким проблемным».

О санации банка «Открытие» ЦБ объявил 29 августа. Необходимость санации в ЦБ объяснили неудачной бизнес-стратегией банка, покупкой «Росгосстраха» и «не совсем удачной санацией» банка «Траст». После новости о санации акции банка выросли в стоимости более чем на 2%.

Регулятор также сообщил, что сам намерен выступить основным инвестором «Открытия» — через созданный в мае Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный Центробанку. В банке назначили временную администрацию, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и управляющей компании ФКБС.

Согласно планам ЦБ, доля регулятора составит не менее 75%, а до 25% останутся у предыдущих собственников, но только в том случае, если временная администрация не выявит у банка отрицательный капитал.

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По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, общая сумма средств, необходимых для реализации планов по оздоровлению группы «Открытие», предварительно оценивается Банком России в 250–400 млрд руб.

«Пример банка «Открытие» говорит, что там почти триллион потребуется для того, чтобы [его] санировать. Мы теперь просим триллион для всех институтов развития России, чтобы всю экономику поменять», — сказал Титов в разговоре с РБК.

Титов также заявил, что создание ФКБС вредит всей банковской системе, так как мешает появлению конкуренции на банковском рынке. «Само название (Фонда консолидации банковского сектора — РБК) ужасно. Это не цель наша — консолидировать банковский сектор. Наоборот, должна быть конкуренция в банковском секторе. А мы все время загоняем все в крупные банки», — отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен считает, что в целом причины проблем многих банков нужно искать в кризисе 2014 года — в потере средств из-за разницы курса и падения спроса, неокупаемости начатых до кризиса проектов.

По его словам, «весь опыт» показывает, что «лучше забирать самые проблемные кредиты невозвратные из банков» и реструктуризировать их на уровне государства. Сам банк при этом лучше «отправлять в свободное плаванье», чтобы он сохранял свою структуру собственников и структуру активов, но мог при этом «вздохнуть».

Авторы: Наталья Демченко, Наталья Княжевич.
Теги: санация , Борис Титов , «Открытие» , Максим Орешкин , ФКБС
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