Минтранс предложил повысить акцизы на бензин и дизтопливо

Как выяснил РБК, после поручения Владимира Путина достроить трассу в Калининградской области Минтранс предложил профинансировать проект за счет повышения акцизов на топливо. Это прецедентная инициатива, указывают эксперты

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Акцизы на долгострой

В Министерстве транспорта нашли способ профинансировать завершение строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области — долгостроя, который недавно поручил закончить президент Владимир Путин. Чтобы собрать необходимые на это, по оценке министерства, 40 млрд руб., оно предложило повысить акцизы на топливо, рассказали РБК три федеральных чиновника. Еще один сообщил, что получил поручение проработать вопрос о повышении акцизов, оно было сформировано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует Калининградскую область.

Минтранс предложил повысить акцизы на бензин и дизельное топливо в 2018 году на 1 руб. на литр (в два этапа по 50 коп.), утверждают два собеседника РБК. Один из чиновников говорит, что инициатива обсуждалась на оперативном совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича в понедельник, 4 сентября. Представитель Дворковича эту информацию комментировать не стал.

Представитель Минтранса перенаправил запрос РБК в Минфин. Представители Министерства финансов и Министерства энергетики пока не ответили. В Министерстве экономического развития не знакомы с такой инициативой, сказал РБК его представитель. Представитель Козака отказался от комментариев.​

«Приморское кольцо» строится с 2007 года, оно должно соединить Калининград с аэропортом и приморскими городами области — Зеленоградском, Пионерским, Светлогорском, Светлым и Балтийском. Пока сооружены только два участка до Светлогорска (по оценкам правительства области и местных СМИ, на первый ушло 7 млрд руб., а 12 млрд руб. — на второй), последний был открыт в 2011 году.

В августе Владимир Путин поручил врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову завершить строительство. «Нам нужно достроить объездную кольцевую дорогу вокруг Калининграда. В 2008 году мы сдали первую очередь, но работа так и не завершена; до Балтийска планировалось достроить трассу, и ее нужно сделать», — сказал тогда президент. После этого Алиханов заявил, что регион не потянет даже софинансирование дороги и не сможет завершить строительство «ни за три, ни за четыре, ни за десять лет». Поэтому руководитель региона передал проект на федеральный уровень — Минтрансу, сообщил ТАСС. По оценкам Алиханова, завершение строительства обойдется примерно в 50 млрд руб. и оно начнется не ранее 2019 года.

Представитель Минтранса не сообщил, согласно ли ведомство с оценкой Алиханова и где будут изысканы еще 10 млрд руб., если она верна.

Детали завершения этого проекта, в том числе вопросы финансирования, Алиханов обсудит на встрече с министром транспорта Максимом Соколовым на следующей неделе, 13 сентября, сказала РБК представитель врио главы Калининградской области Валерия Родина. Детали она не уточнила.

Участок автодороги «Приморское кольцо» (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Прецедент для регионов

Согласно бюджетному кодексу в 2017 году 61,7% поступлений от акцизов на топливо распределяются в региональные бюджеты (региональные дорожные фонды), 38,3% — в федеральный бюджет. В 2018 году это соотношение будет 57,4 и 42,6%.

Если строительство «Приморского кольца» решат финансировать за счет акцизных поступлений, это будет прецедент и для регионов, и для инфраструктурных проектов, говорит один из источников РБК. «Средства, полученные от акцизов и прочих сборов, неадресные. Бюджет формируется котловым методом, нельзя конкретные деньги пустить на конкретный проект», — соглашается партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Ракша.

В последние годы акцизы на топливо повышались по инициативе Минфина — за счет нефтяников министерство компенсировало дефицит бюджета. В 2016 году акцизы выросли в среднем на 4 руб. на литр (акцизы на бензин пятого класса выросли на 83%, до 10,13 тыс. руб. за тонну, на дизтопливо — на 53,3%, до 5,29 тыс. за тонну). Нефтяники подняли цены на АЗС непропорционально, рассказывал в интервью «Коммерсанту» совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. По его словам, за год компания планировала компенсировать за счет потребителей максимум 2,2 руб. на литр из этой суммы, больший рост мог привести к «социальному напряжению на рынке и нездоровым спекуляциям в адрес нашего правительства». В 2017 году акцизы на дизтопливо выросли еще на 28,5% (до 6,8 тыс. руб. за тонну), а на бензин не изменились. При этом Алекперов в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что рост акцизов в пределах 2 руб. на литр компания не будет закладывать в розничные цены, но они все равно вырастут на 8–12%.

ФАС против повышения акцизов на топливо, сказал РБК начальник управления ТЭК антимонопольной службы Дмитрий Махонин. «Любое повышение налогов внутри стоимости бензина отражается на его цене для потребителей. У нас уже сегодня из-за этих акцизов цены на АЗС растут с темпами не​сколько выше инфляции», — объяснил чиновник, напомнив, что население «очень чувствительно подходит к повышению цены».

Нефтяные компании также страдают от того, что условия налогообложения все время меняются, указывает Махонин. «Когда с нефтяниками заключались четырехсторонние соглашения (согласно которым они к определенному сроку должны были модернизировать НПЗ, перейдя на выпуск бензина и дизеля класса Евро 5. — РБК), мы исходили из одних налоговых условий, потом случился налоговый маневр [в 2015–2017 годах], в рамках которого мы должны были понижать акцизы (чтобы компенсировать рост налоговой нагрузки на нефтепереработку. — РБК), но в результате мы увеличиваем их опережающими темпами», — заключает он.

Любое повышение акцизов в конечном итоге приводит к росту розничных цен. Увеличение акцизов на 1 руб. с литра может дать прирост цен на АЗС на уровне 1,18 руб. на литр с учетом НДС, хотя предвыборный период, скорее всего, внесет свои коррективы, отмечает гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. По его словам, из-за роста акцизов пострадают владельцы независимых АЗС: крупные нефтяные компании быстро увеличат оптовые цены, но владельцы заправок вряд ли смогут полностью переложить их в розничные.