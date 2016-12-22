«Русская аквакультура» получила прибыль в первом полугодии 2017

Чистая прибыль ПАО «Русская аквакультура» по МСФО по итогам работы в первом полугодии 2017 года составила 57,7 млн руб. по сравнению с убытком в 88 млн руб. годом ранее, говорится в сообщении компании. Выручка «Русской аквакультуры» за январь—июнь 2017 года выросла в 11,3 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и превысила 3,3 млрд руб.

Валовая прибыль по итогам первого полугодия 2017 года выросла на 37,8%, до 491,7 млн руб.

Суммарный объем продаж рыбы увеличился в 8,3 раза и составил 6,9 тыс. т, отмечается в сообщении.

Как пояснили в ПАО «Русская аквакультура», ​существенное изменение показателей финансового состояния компании в первом полугодии 2017 года связано с реализацией большей части товарной продукции с ферм в Баренцевом море. Большую часть полученной выручки компания направила на снижение долговой нагрузки — по состоянию на конец полугодия она составила 1,24 млрд руб. против 3,1 млрд руб. на конец июня 2016 года.

ПАО «Русская Аквакультура» (ранее — «Русское море», ​принадлежит брату губернатора Подмосковья Максиму Воробьеву) — крупнейший игрок на российском рынке аквакультурной рыбы. Компания занимается выращиванием атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии. Общий объем потенциального выращивания — около 70 тыс. т, что может полностью покрыть потребности России. ​

