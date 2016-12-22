Вексельберг решил сделать «Ренову» лидером искусственного интеллекта

Бизнесмен Виктор Вексельберг заявил, что его холдинг «Ренова» намерен занять лидирующие позиции в России в области интернета вещей и искусственного интеллекта. На эти цели компания намерена инвестировать 6 млрд руб.

Виктор Вексельберг (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Группа «Ренова», которая планирует инвестировать около 6 млрд руб. в интернет вещей, намерена стать одним из лидеров в области разработки и внедрения интернета вещей и искусственного интеллекта. ​Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил РБК глава холдинга Виктор Вексельберг.

Он рассказал о главных направлениях инвестиций в новейшие информационные технологии. «Вопросы искусственного интеллекта — мы этим тоже очень активно занимаемся, вопросы безопасности в разных конфигурациях. Поэтому тема очень интересная. Мы хотим быть одним из лидеров, по крайней мере в России», — заявил Вексельберг.

По его словам, «Ренова» будет инвестировать в первую очередь в те области, где уже «существует определенный задел».

Первым он назвал сектор энергетики. «У нас есть очень неплохие разработки в области предсказательной аналитики», — заявил Вексельберг. По его словам, внедрение промышленного интернета в этой сфере позволит собирать в реальном времени большие объемы данных о режимах работы оборудования и не допускать аварий, подобным аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Вторым направлением инвестиций будет сбор информации о транспортных объектах. «Это системы, которые позволят повысить эффективность работы страховых компаний, снизить затраты, связанные со страховыми рисками. И я думаю, что это очень интересная перспектива. Как следствие, здесь системы, которые позволят снизить и аварийность на транспорте», — пояснил бизнесмен.

Еще одно перспективное направление — персональная медицина. «Это огромнейший спектр возможных направлений применения и так далее. Мы видим здесь очень большой потенциал», — отметил Вексельберг.

Кроме того, у «Реновы», по его словам, есть проекты в области повышения эффективности использования станочного парка, а также применение IT-технологий в банковской сфере.

​Большая тема — это финтех, это применение информационных технологий в банковской сфере, и здесь тоже есть интересные. Это вопросы искусственного интеллекта — мы этим тоже очень активно занимаемся, вопросы безопасности в разных конфигурациях. Поэтому тема очень интересная. Мы хотим быть одним из лидеров, по крайней мере в России, в частности.