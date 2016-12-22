Вопреки заявлениям о тотальной экономии в 2017 году россияне стали чаще совершать крупные покупки. Если годом ранее 39% из них заявляли, что не планируют крупные траты, то в действительности доля таких людей составила лишь 31%

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Россияне не отказывают себе в крупных покупках, несмотря на заявления о стремлении к экономии. К такому выводу пришел исследовательский холдинг «Ромир» в ходе ежегодного опроса 1,5 тыс. россиян (исследование есть у РБК).



В апреле 2017 года 21% респондентов сказали, что из крупных покупок за последние полгода приобретали бытовую технику и электронику, 11% — смартфоны и планшеты, еще 7% сообщили о покупке автомобилей. Это больше, чем показатели годом ранее, напоминают в «Ромир». Тогда о приобретении данных групп товаров сообщали 13%, 8% и 4% соответственно.



Кроме того, в 2017 году 4% россиян заявили о покупке за последние полгода квартир. В 2016 году такие траты позволили себе вдвое меньше — всего 2% респондентов.

По сравнению с прошлым замером россияне значительно сократили число покупок лишь в двух товарных категориях — одежде и обуви — с 38% до 27%. Согласно опубликованному ранее опросу ВЦИОМа и центра социального проектирования «Платформа», покупка одежды затруднительна почти для 40% россиян.



Незначительно, на 1%, за год снизился процент россиян, основательно потратившихся на развлечения (6%) и на отдых (10%), говорится в исследовании Ромира.



О том, что за последнее полугодие не совершали никаких крупных трат, сообщили 31% россиян — столько же, сколько год назад. В то же время показательно, что год назад о намерении вообще не совершать крупных покупок заявляли 39% респондентов.



Таким образом, заявленное год назад россиянами стремление экономить не соответствует реальным тратам, делают вывод исследователи. Сэкономить россиянам удалось на одежде и обуви: планировали покупки 33%, а реально купили 27%. Крупные расходы на отдых планировали 12% россиян, а в итоге их осуществили 10%. Почти совпали планы и реальность в вопросе оплаты образования (5% и 6% соответственно), трат на развлечения (4% и 6%) и покупку мебели (6% и 8%). По остальным статьям расходов планы россиян были превышены, констатировали аналитики Ромира.



Как напоминают авторы исследования, два года назад, в начале кризиса, «россияне делали громкие заявления о намерениях по тотальной экономии». Однако уже по результатам опроса в прошлом году стало очевидно, что заявления не совпадают с реальностью. В 2016 году снизилась только доля купивших квартиры, автомобили и ювелирные изделия. По всем остальным статьям расходов наблюдался рост.