Сечин заявил об отсутствии предложения АФК «Система» о мировом соглашении

Предложение АФК «Система» провести коммерческий арбитраж не является предложением об урегулировании спора в суде, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Владелец АФК до этого сказал, что такое предложение его компания сделала

Игорь Сечин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

АФК «Система» предлагала «Роснефти» провести коммерческий арбитраж, это не рассматривается как предложение о мировом соглашении по судебному спору вокруг «Башнефти», заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает «Интерфакс».

«Коммерческий арбитраж обычно проводится в случае наличия контрактных споров, а у нас корпоративный спор, связанный с ущербом. Это предложение мы не можем расценивать как какое-то предложение по урегулированию», — пояснил Сечин. Он напомнил, что есть решение суда об удовлетворении иска компании к «Системе», в этих условиях «начинать новые процедуры абсолютно неприемлемо».

«Я бы не считал, что это официальное предложение об урегулировании. Нормальный прогноз, в рамках судебных решений», — добавил глава «Роснефти».

Ранее в четверг председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что АФК предлагала «Роснефти» достичь мирового соглашения. «Да, делали. Ясность в этом есть», — цитирует его слова агентство.

Как сообщил корреспондент РБК, Евтушенков также заявил, что не планирует продавать активы «Системы», чтобы удовлетворить требования «Роснефти».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК 19 сентября, что в компании рассматривают подачу апелляции на приговор «как односторонний отказ от мирового соглашения».

«Роснефть» выиграла в суде у «Системы» по делу об ущербе, возникшем во время реорганизации «Башнефти», суд присудил компании 136,3 млрд руб. Под видом реорганизации, постановил суд, произошел неправомерный вывод активов компании. «Роснефть» и «Система» заявили об обжаловании приговора. Башкирский арбитраж также наложил арест на принадлежащие «Системе» активы, среди которых — акции МТС, Башкирской электросетевой сети и сети клиник «Медси».