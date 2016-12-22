Продажи АвтоВАЗа в сентябре выросли на 23,8%

В сентябре 2017 года в России было продано 28,263 тыс. автомобилей Lada, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении АвтоВАЗа, опубликованном в четверг.

По итогам девять месяцев 2017 года на российском рынке было продано 221,207 тыс. автомобилей (+16,5% к аналогичному периоду 2016 года).

Больше всего было реализовано автомобилей марки Lada Granta: за девять месяцев продано 67,702 тыс. автомобилей (+6,4%). На втором месте по популярности – Lada Vesta. Продажи седана за девять месяцев составили 54,641 тыс. автомобилей (+46%).

Согласно последним данным Ассоциации европейского бизнеса по итогам восьми месяцев по объему продаж автомобилей Lada находится на первом месте в России.с 192944 штук (+16% к 2016 году). На втором месте КIA с 116426 проданных машин (+25%). Тройку лидеров замыкает Hyundai с 95986 автомобилей (+10%).