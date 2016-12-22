Назначен новый президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России

Крупнейший в мире производитель табачных изделий Philip Morris International сообщил о назначении нового президента аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Белоруссии. Им стал Ашок Раммохан, работающий в Philip Morris International с 1996 года.

Ранее занимавший эту должность Бертран Бонвин переведен в швейцарский офис на позицию старшего вице-президента по дизайну и продвижению системы нагревания табака IQOS, уточнил представитель Philip Morris International.

Ашок Раммохан начал свою карьеру в Philip Morris International с должности аналитика, позже работал гендиректором компании в Таиланде, в 2010 году был назначен на должность управляющего директора по продуктам нового поколения и смежного бизнеса в Швейцарии. С 2014 года работал в Японии.

Продажи IQOS (устройство нагревает начиненные табаком специальные кассеты, и табак не горит, а испаряет никотин. — РБК) в России компания запустила в 2015 году и активно их развивает. В ноябре 2016 года главный исполнительный директор Philip Morris Андре Каланцопулос в интервью Би-би-си заявил, что компания может прекратить продажу сигарет, сосредоточившись на альтернативных продуктах.

Philip Morris International в составленном журналом Forbes рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по итогам прошлого года занимает 5-е место с 269 млрд руб. выручки.

В России Philip Morris International владеет двумя фабриками — в Ленинградской области и Краснодаре, среди ее брендов — Marlboro, Parliament, Chesterfield. В 2013 году компания приобрела 20% акций крупного дистрибьютора сигарет «Мегаполис».