В Промсвязьбанке и «Возрождении» сменят руководителей

В рамках подготовки к объединению «Возрождения» и Промсвязьбанка в них меняется команда руководителей, сообщили в пресс-службе банка. Перестановки происходят на «негативном фоне», отметил владелец ПСБ

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В Промсвязьбанке и «Возрождении», основными владельцами которых являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, меняется команда, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к банкам источники.

По данным газеты, «Возрождение» покинет предправления Константин Басманов, возглавивший банк два года назад. На сайте банка говорится, что врио председателя правления назначен Марк Нахманович. В конце сентября совет директоров банка одобрил выдвижение Нахмановича, а также назначение трех региональных управляющих в правление банка.

Промсвязьбанк покинул зампред правления Владимир Мамакин, курировавший финансовый блок, сообщала ранее пресс-служба банка. Возможен уход зампреда Владимира Шаталова, руководящего блоком среднего и малого бизнеса, пишет газета. Представитель Промсвязьбанка сказал газете, что Шаталов продолжает работу в банке. Он же подтвердил, что в команду Промсвязьбанка в ближайшее время вернется руководитель блока «риски» Инабат Торок.

Обновление команды связано с предстоящим объединением с «Возрождением», сообщил представитель Промсвязьбанка. «Банку предстоит — в случае объединения — изменить стратегию. Наша задача — достичь более сбалансированных показателей по прибыли каждой бизнес-ветки», — сказал он.

Кроме того, в банк на должность советника предправления пришел Дмитрий Ларькин, на должность главы розничного блока — Вячеслав Грицаенко.

В конце сентября банк выкупил собственные субординированные еврооблигации на $105,3 млн с целью снижения процентных расходов от их дорогого обслуживания. В целом в сентябре банк выкупил собственные облигации на $450 млн.

«Создаваемый негативный фон идет нам на пользу», — передал «Ведомостям» Дмитрий Ананьев, добавив, что банк использует его «для выкупа бондов по хорошей цене и получаем дополнительный доход».​

В августе на фоне отзыва лицензии «Югры» и неспокойной ситуации в банковском секторе отток розничных депозитов в Промсвязьбанке составил 19 млрд руб., что некритично, отмечал аналитик Fitch Антон Лопатин. Отток перекрыл рост средств компании на 50 млрд руб.