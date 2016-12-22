Рашников продаст 3% «Магнитки» для участия в индексе MSCI

Основной владелец ММК Виктор Рашников продаст 3% принадлежащих ему акций компании. Это позволит компании участвовать в индексе MSCI Russia, говорит представитель ММК

Виктор Рашников (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Структура основного владельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова Mintha Holding Limited продаст 3% ММК в рамках ускоренного составления книги заявок (accelerated bookbuild), сообщила компания. После размещения на Лондонской бирже, которое началось во вторник вечером, доля акций ММК в свободном обращении увеличится с 12,7 до 15,7%, а пакет Рашникова сократится с 87,3 до 84,3%.

Букраннером размещения выступает Goldman Sachs. Исходя из текущих котировок, этот пакет стоит порядка $220 млн, а капитализация компании составляет $7,5 млрд. Как ожидается, размещение завершится в пятницу, 8 сентября.

На дне инвестора в Лондоне, в апреле 2017 года,​ Рашников говорил, что рассматривает вариант продажи части своих акций при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры, сказал РБК представитель ММК. Данная сделка должна привести к увеличению free float, росту ликвидности и потенциально будет способствовать включению акций ММК в базу расчета индекса MCSI Russia, добавил он.

Действительно, Рашников еще весной хотел разместить 3% принадлежащих ему акций ММК на Лондонской или Московской биржах, чтобы повысить капитализацию компании и помочь ей попасть в индекс MSCI. Традиционная квартальная ребалансировка этого индекса произойдет в ноябре. По мнению аналитика БКС Олега Петропавловского, у ММК при текущих котировках и показателях ликвидности есть все шансы попасть в индекс: «Чтобы ММК не вошла в индекс, ее котировки должны упасть более, чем на 15%», — сказал он. Основные конкуренты компании уже входят в индекс, и ММК давно хотела в него попасть, это ожидаемая новость, говорит Петропавловский.

Российские компании стремятся попасть в индекс MSCI Russia, который охватывает около 86% капитализации акций российских компаний и дает ориентир инвесторам.