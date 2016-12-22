Команду Houston Rockets продали за рекордную для NBA сумму в $2,2 млрд

Баскетбольный клуб Houston Rockets, выступающий в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), сменил владельца, сообщает пресс-служба NBA.
В сообщении отмечается, что нынешний владелец Houston Rockets Лесли Александр, владеющий командой с 1993 года, подписал обязывающее соглашение о продаже клуба техасскому миллиардеру Тилману Фертитте, единственному владельцу сети ресторанов Landry и сети казино и отелей Golden Nugget.
«Для меня большая честь стать новым владельцем Houston Rockets. Исполнилась мечта всей моей жизни», — цитирует Фертитту пресс-служба NBA. Сам бизнесмен, многие годы живущий в Хьюстоне, заверил, что польщен стать частью NBA.
«С нетерпением жду возможности послужить Хьюстону и продолжить успех Houston Rockets», — написал Фертитта на своей странице в Twitter.
Сумма сделки не разглашается, однако, по данным газеты Houston Chronicle, покупка Houston Rockets обойдется Фертитте в $2,2 млрд, что стало новым рекордом в истории NBA. До сих пор абсолютным рекордом считалась продажа команды Los Angeles Clippers, которую бывший глава Microsoft Стив Балмер выкупил за $2 млрд.
Состояние Фертитты, по данным ежегодного рейтинга Forbes, в 2017 году составляло $2,9 млрд. Таким образом, реализация «мечты всей жизни» может обойтись ему более чем в половину состояния.
В начале 2017 года Forbes поставил Houston Rockets на восьмое место в списке самых дорогих клубов NBA, оценив его в $1,65 млрд.
Houston Rockets ведет свое происхождение от созданной в 1967 году в Сан-Диего (Калифорния) команды San Diego Rockets. Название клуб поменял в 1971 году после переезда в Хьюстон, штат Техас. За время существования Houston Rockets 25 раз выходили в плей-офф NBA и дважды выиграли чемпионский титул (1994 и 1995 годы). В разные годы за команду играли такие звезды NBA, как Хаким Оладжьювон, Яо Мин и Элвин Хейз.