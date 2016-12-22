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«Мираторг» займется производством молока и сыра
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«Мираторг» займется производством молока и сыра
Бизнес, 21:21
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«Мираторг» займется производством молока и сыра
«Мираторг» решил заняться производством молока и сыра. Компания планирует вложить в новый проект до $400 млн. Если проект выйдет на планируемый масштаб, то холдинг войдет в топ-5 российских производителей сырого молока
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Агропромышленный холдинг «Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, решил всерьез заняться производством молока и рассматривает возможность выхода на рынок сыра. Общий объем инвестиций в новые направления может составить до $400 млн, сообщил в интервью телеканалу РБК президент холдинга Виктор Линник.

На начальном этапе «Мираторг» планирует открыть как минимум одну молочную ферму на 5 тыс. коров. «Скорее всего, пойдем в проект одной фермой — пилотной, это будет переработка молока и кисломолочные продукты», — рассказал Линник. В перспективе «Мираторг» планирует построить несколько молочных ферм в Центральном округе России. По расчетам компании, максимальное поголовье может достигать 20 тыс. голов.

В случае выхода проекта на значительный масштаб холдинг намерен наладить собственное производство сыра, добавил Линник. Он напомнил, что основная проблема российского рынка — отсутствие качественного молока. «Если мы решим этот вопрос, то логично идти в переработку», — пояснил он.

Окончательно с планами по развитию молочного бизнеса руководство холдинга определится в ближайшие три-четыре месяца. По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в проект может составить до $400 млн. Наиболее вероятными регионами размещения собственных ферм являются Калужская и Тульская области, добавил Линник.

По словам Линника, компания давно вынашивала планы по выходу на рынок переработки молока. «Сейчас мы принципиально решение приняли», — сказал он, добавив, что компания не хочет быть «придатком» у переработчиков. Впервые о планах развивать молочный бизнес «Мираторг» заявил в декабре 2014 года. Тогда речь шла о небольшом пилотном проекте по производству сырого молока. Холдинг приобрел в Курской области небольшую ферму «Благодатенская» на 2,2 тыс. голов (из них дойные коровы составляли 1 тыс.), писали «Ведомости».

Что такое «Мираторг»

Агропромышленный холдинг «Мираторг» был основан в 1995 году и является крупнейшим производителем свинины и говядины в России. По итогам 2016 года компания произвела 409 тыс. т свинины в живом весе и заняла 11,5% рынка. Кроме того, в 2016 году холдинг произвел 62,14 тыс. т говядины и планирует увеличить этот показатель в 2017 году до 75 тыс. т. Также «Мираторг» занимается птицеводством, растениеводством, производством кормов, замороженных смесей и полуфабрикатов. Выручка холдинга в 2016 году выросла на 25% и составила 120 млрд руб. В 2017 году компания прогнозирует рост оборота до 150 млрд руб.

Проект на 20 тыс. голов — довольно масштабный по меркам России, оценивает официальный представитель «Союзмолоко» Мария Жебит. Для сравнения, согласно рейтингу 50 крупнейших предприятий — производителей сырого молока, составленному Центром изучения молочного рынка, они в совокупности произвели 1,39 млн т. В топ-3 крупнейших производителей молока в России вошли ООО «ЭкоНиваАгро» Штефана Дюррера (35,6 тыс. голов), Агрокомплекс им. Ткачева (принадлежит семье главы Минсельхоза, 34,5 тыс. голов) и СХ ПАО «Белореченское» Гавриила Франтенко (15 тыс. голов).

При этом приход в молочную отрасль «Мираторга» является «вполне ожидаемым», считает Жебит: появление таких вертикально интегрированных структур — тенденция последних лет.

Весной 2017 года РБК писал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и израильский агроинтегратор LR Group договорились о совместных инвестициях в области молочного животноводства и переработки молока на территории России. Объем совместных инвестиций на первом этапе должен составить до $100 млн. Тогда исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов отмечал, что с учетом текущего запроса на замещение импортной продукции время для инвестиций в отрасль выбрано удачно. При благоприятном сценарии развития экономики страны в течение 10–12 лет объемы производства молочной продукции в России могут вырасти на 25–30%, прогнозировал Белов.

В 2016 году о планах запустить производство и переработку молока в Московской и Калужской областях сообщала вьетнамская группа TH True Milk. В общей сложности в первую очередь проекта — стадо на 24 тыс. голов, молокозавод и завод по производству кормов — планировалось вложить $720 млн, писали «Ведомости».

«Мираторг» в последнее время последовательно диверсифицирует свой бизнес. Как писал РБК, в феврале 2017 года компания объявила о запуске двух смежных бизнесов — производство кормов для животных в Брянской области и глубокая переработка шкур в Курской области. Инвестиции в них составят 2 млрд и 4 млрд руб. соответственно.

Авторы: Наталья Новопашина, Павел Демидович
Теги: молоко , диверсификация , «Мираторг» , Сыр
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