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Организаторы SPO «Полюса» оценили компанию в $10,1–13,1 млрд
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Организаторы SPO «Полюса» оценили компанию в $10,1–13,1 млрд
Бизнес, 18:33
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Организаторы SPO «Полюса» оценили компанию в $10,1–13,1 млрд

Sberbank CIB и «ВТБ Капитал», выступающие организаторами размещения 7% акций «Полюса» на бирже (SPO), оценили компанию в $10,1–13,1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом размещения, а также на данные отчета «ВТБ Капитала».

У ВТБ нижняя граница оценки компании ниже, она составляет $10,1 млрд, у Сбербанка, который также является крупнейшим кредитором компании, она достигает $10,8 млрд.

На Московской бирже торгуется 6,76% «Полюса​». Капитализация компании составила 565,5 млрд руб. ($9,99 млрд на 18:10 мск). Компания «Полюс» в понедельник объявила о планах продать на Московской и Лондонской биржах минимум 7% акций. Инвесторам будут предло​жены существующие и новые акции, а также выпущенные на них глобальные депозитарные расписки (GDR), говорится в сообщении компании.

Компания не уточняет сроки размещения и минимальную цену сделки. О том, что «Полюс» намерен провести встречи с инвесторами (investor education) в течение недели, сообщил РБК получивший на нее приглашение потенциальный инвестор.

«Размещение акций компании «Полюс», в котором Сбербанк CIB выступает одним из глобальных координаторов и букраннеров, станет первой в 2017 году сделкой объемом свыше $500 млн на российском рынке. Мы наблюдаем значительный интерес инвесторов к сделке, отчасти уже материализовавшийся до ее запуска со стороны консорциума китайских компаний во главе с Fosun и РФПИ», — заявил РБК старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

Контрольный пакет «Полюса» принадлежит зарегистрированной на острове Джерси Polyus Gold International Limited (PGIL, владеет 91,73%) Саида Керимова, сына миллиардера Сулеймана Керимова (21-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов журнала Forbes с состоянием $6,3 млрд).

«Сейчас у нас в работе пять-семь первичных и вторичных размещений. Успешность первичного размещения «Детского мира» и ряда вторичных размещений с начала года показывает аппетит инвесторов к российским активам и приемлемость текущих оценок компаний рынком с точки зрения менеджмента и владельцев бизнеса. В случае размещения акций «Совкомфлота» этот год может стать рекордным по объемам привлеченных средств на рынке акционерного капитала из последние несколько лет», — отметила управляющий директор по развитию первичного рынка и клиентской поддержке «Московской биржи» Анна Василенко.

Теги: «Полюс»
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