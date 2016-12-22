СМИ назвали сумму сделки по покупке прав на трансляции Кубка конфедераций

В ходе ПМЭФ генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила о покупке российскими телеканалами прав на показ матчей Кубка конфедераций — 2017. По данным источников «Ведомостей», сумма сделки составляет €4 млн

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Менее чем за месяц до начала восьмого по счету футбольного турнира национальных сборных — Кубка конфедераций — 2017 — российские телекомпании достигли договоренности с Международной федерацией футбола (FIFA) о покупке прав на трансляцию матчей спортивного мероприятия, а также чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. Сумма сделки составляет около €4 млн ($4,5 млн по курсу на 5 июня. — РБК). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех собеседников, близких к некоторым сторонам переговоров.

Так, стороны договорились, что пакетной сделки между ними не будет. Как отмечают источники издания, по чемпионату мира есть «политическое решение», которое нужно обязательно показать, но по сумме участники сделки еще не договорились.

​Консорциум телеканалов готов заплатить за чемпионат мира не более $37 млн. Один из собеседников «Ведомостей» знает, что даже в такой ситуации у телекомпаний не будет возможности окупить права.

«По нашим расчетам, мы​ можем собрать за счет рекламы и спонсорства около $30 млн», — рассказал он изданию.

При этом доходность российских телеканалов будут зависеть от того, насколько популярны будут трансляции среди российской зрительной аудитории. Собеседники «Ведомостей» подчеркивают, что интерес россиян к матчам будет прямо зависеть от успехов российской сборной. Издание ссылается на результаты отчета рекламного агентства Initiative по просмотрам чемпионата мира 2014 года, в котором указывается, что телеаудитория матча увеличивается в три раза, если играет российская сборная.

О достижении соглашения с FIFA генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2 июня. Она не уточнила деталей сделки, однако заверила, что стороны раскроют их отдельно позже.

Сразу после этого заявления вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что российские телеканалы приобрели права на показ матчей Кубка конфедераций 2017 года гораздо дешевле $120 млн. Он также уточнил, что пока Россия приобрела права​ только на показ матчей Кубка конфедераций.

Два не связанных друг с другом источника ТАСС заявили, что российские телеканалы заплатят за сделку по Кубку конфедераций $3,5 млн, а за трансляции матчей чемпионата мира — около $35–40 млн.