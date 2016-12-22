Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,91 56,39 EUR Нал. 64,15 63,51 USD Бирж. 56,63 -0,02 EUR Бирж. 63,84 -0,07 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1891,19 +0,50% РТС 1051,93 +0,56% Brent 50,25 +0,60% DJIA 21206,29 +0,29% Nasdaq 6305,80 +0,94% FTSE 7542,44 -0,07%
СМИ назвали сумму сделки по покупке прав на трансляции Кубка конфедераций
Лента новостей
Подозреваемого в убийстве девяти человек под Тверью арестовали 10:45, Общество Власти Москвы в суде потребовали изъять участок у главы Россельхознадзора 10:40, Политика Капитан «Зенита» объявил об уходе из клуба 10:39, Спорт СМИ узнали о планах Таиланда обязать туристов приобретать страховки 10:36, Общество Brent подорожала после разрыва арабскими странами дипотношений с Катаром 10:17, Финансы Михельсон заявил об интересе Саудовской Аравии к проектам «Сибура» 10:15, Бизнес СКР начал уголовное дело после убийства шахтера в Кемеровской области 10:14, Общество СМИ назвали сумму сделки по покупке прав на трансляции Кубка конфедераций 10:03, Бизнес МИД Катара заявил о сожалении в связи с разрывом отношений 09:57, Политика «Сибур» намерен выйти на IPO после 2019 года 09:55, Бизнес И.о. главы службы судебных приставов Приамурья заподозрили в хищении 09:46, Общество Тиллерсон прокомментировал разрыв дипотношений арабских стран с Катаром 09:37, Политика В Индии 22 человека сгорели в автобусе после столкновения с грузовиком 09:29, Общество В результате взрыва под Киевом погиб один человек 09:20, Общество ОАЭ дали гражданам Катара 14 дней для выезда из страны 09:19, Общество Правительство разрешит сиротам-инвалидам жить в интернатах до 23 лет 09:00, Общество Голикова назвала плюсы повышения пенсионного возраста 08:43, Общество Путин рассказал о влиянии 17 лет у власти на свою личность 08:33, Политика СМИ узнали о возможном появлении в России нового крупного золотодобытчика 08:20, Экономика Россияне назвали США и Украину главными врагами страны 08:11, Общество Обвиняемый в хищении 7,5 млрд руб. экс-глава банка умер под арестом 08:00, Общество Британский Красный Крест собрал на концерте Арианы Гранде более $3 млн 07:29, Общество Bellingcat доказала российское происхождение «сбившего MH17 «Бука» 07:00, Политика В ГИБДД рассказали о самом большом превышении скорости в Москве 06:54, Авто В США при крушении легкого самолета погибли два человека 05:59, Общество Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипотношения с Катаром 05:46, Политика В Китае на нефтехимическом заводе произошел взрыв 05:22, Общество Всемирный банк сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 2,7% 05:09, Экономика
СМИ назвали сумму сделки по покупке прав на трансляции Кубка конфедераций
Бизнес, 10:03
0
СМИ назвали сумму сделки по покупке прав на трансляции Кубка конфедераций
В ходе ПМЭФ генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила о покупке российскими телеканалами прав на показ матчей Кубка конфедераций — 2017. По данным источников «Ведомостей», сумма сделки составляет €4 млн
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Менее чем за месяц до начала восьмого по счету футбольного турнира национальных сборных — Кубка конфедераций — 2017 — российские телекомпании достигли договоренности с Международной федерацией футбола (FIFA) о покупке прав на трансляцию матчей спортивного мероприятия, а также чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. Сумма сделки составляет около €4 млн ($4,5 млн по курсу на 5 июня. — РБК). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех собеседников, близких к некоторым сторонам переговоров.

Так, стороны договорились, что пакетной сделки между ними не будет. Как отмечают источники издания, по чемпионату мира есть «политическое решение», которое нужно обязательно показать, но по сумме участники сделки еще не договорились.

​Консорциум телеканалов готов заплатить за чемпионат мира не более $37 млн. Один из собеседников «Ведомостей» знает, что даже в такой ситуации у телекомпаний не будет возможности окупить права.

«По нашим расчетам, мы​ можем собрать за счет рекламы и спонсорства около $30 млн», — рассказал он изданию.

При этом доходность российских телеканалов будут зависеть от того, насколько популярны будут трансляции среди российской зрительной аудитории. Собеседники «Ведомостей» подчеркивают, что интерес россиян к матчам будет прямо зависеть от успехов российской сборной. Издание ссылается на результаты отчета рекламного агентства Initiative по просмотрам чемпионата мира 2014 года, в котором указывается, что телеаудитория матча увеличивается в три раза, если играет российская сборная.

О достижении соглашения с FIFA генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2 июня. Она не уточнила деталей сделки, однако заверила, что стороны раскроют их отдельно позже.

Сразу после этого заявления вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что российские телеканалы приобрели права на показ матчей Кубка конфедераций 2017 года гораздо дешевле $120 млн. Он также уточнил, что пока Россия приобрела права​ только на показ матчей Кубка конфедераций.

Два не связанных друг с другом источника ТАСС заявили, что российские телеканалы заплатят за сделку по Кубку конфедераций $3,5 млн, а за трансляции матчей чемпионата мира — около $35–40 млн.

Автор: Анна Трунина
Теги: Россия , сделка , Кубок конфедераций , трансляция матчей
Главное
Шесть арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром Политика
Материалы по теме
Канделаки рассказала о покупке прав на показ матчей Кубка конфедераций Общество
На время Кубка конфедераций в Москве увеличат число ночных аэроэкспрессов Общество
МВД напомнило о правилах регистрации в Москве во время Кубка конфедераций Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку