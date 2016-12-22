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Михельсон заявил об интересе Саудовской Аравии к проектам «Сибура»
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Михельсон заявил об интересе Саудовской Аравии к проектам «Сибура»
Бизнес, 10:15
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Михельсон заявил об интересе Саудовской Аравии к проектам «Сибура»
Основной владелец нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон заявил об интересе к его проектам со стороны Саудовской Аравии. Он не исключил совместных проектов в этой стране
Леонид Михельсон (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

На встрече заместителя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана с российским президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе обсуждались не только политические вопросы, но и «широкие экономические интересы» стран, рассказал в интервью телеканалу РБК министр природных ресурсов и нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который возглавляет совет директоров крупнейшей в мире нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Саудовский министр также рассказал, что встречался с председателем правления газовой компании НОВАТЭК Леонидом Михельсоном. «Я встречался с руководством НОВАТЭКа, получил прекрасные впечатления от беседы с мистером Михельсоном. Компания с по-настоящему большим потенциалом в плане логистики и общего развития». Делегация Саудовской Аравии планировала посетить основной проект НОВАТЭКа — строительство завода по сжижению газа мощностью 16,5 млн т на Ямале «Ямал СПГ», но из-за плохой погоды это сделать не удалось. ​«Но мы все равно получили представления о возможностях компании», — отметил он.

На брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума Михельсон подтвердил, что встречался с делегацией из Саудовской Аравии. «Я рассказал о планах НОВАТЭКа, мы обсудили возможности нашего сотрудничества. Предложил им рассмотреть участие в наших перспективных проектах», — отметил бизнесмен.

По словам Михельсона, саудитов даже больше НОВАТЭКа заинтересовал «Сибур», в котором он является крупнейшим акционером и возглавляет совет директоров. Есть интерес [Саудовской Аравии] к «Сибуру» как одной из крупнейших мировых нефтехимических компаний. Делегация Саудовской Аравии познакомилась с проектами «Сибура», сказал он. Он не исключил, что «Сибур» может рассмотреть возможность создания с Саудовской Аравией «такого же проекта», который сейчас реализует компания с индийской Reliance Industries. В начале 2013 года они начали строительство завода по производству каучука в Индии, который может стать одним из крупнейших в мире. Его мощность составит более 100 тыс. т в год, а инвестиции оцениваются в $450 млн (доля «Сибура» — 25,1%).

Представитель Министерства природных ресурсов и нефти Саудовской Аравии пока не ответил на запрос РБК об интересе к проектам «Сибура». Но аль-Фалих в интервью телеканалу РБК обмолвился, что «есть возможные инвестиции в России, которые мы можем рассмотреть, прежде всего в химической области и в переработке, в которых у Saudi Aramco есть большой потенциал». «Я думаю, это начало фазы изучения, после которой я надеюсь на конкретные проекты и увеличение объемов торговли», — заключил он.

У «Сибура» уже есть два иностранных акционера — китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути, которые за последние два года купили по 10% компании каждый. Сделку с Sinopec, для одобрения которой потребовалось согласие комиссии по иностранным инвестициям, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев оценил в $1,338 млрд. Примерно такая же сумма второй сделки, давал понять Михельсон в конце 2016 года.

В конце апреля из состава крупнейших совладельцев «Сибура» вышел Кирилл Шамалов, который продал 17% из 20,9% компании. Большую часть этого пакета выкупил глава НОВАТЭКа, который увеличил свою долю в холдинге до 48,5%. Тогда он сказал, что «консолидация дополнительного пакета акций обусловлена планами по привлечению новых партнеров для наращивания промышленного потенциала компании». Но привлекать новых партнеров напрямую в «Сибур» Михельсон не торопится. На брифинге с журналистами в Петербурге он пояснил, что новые партнеры могут появиться в ходе размещения на бирже, которое состоится не раньше 2019 года. «В будущем смотрим выход на IPO. Мое видение: по финансовому состоянию и для комфортности инвесторов — это правильно делать после запуска «Запсиба-2», — сказал бизнесмен, отвечая на вопрос РБК. Запуск нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» мощностью 2 млн т полимеров в год в Тобольске, инвестиции в который оцениваются в $9,5 млрд, запланирован на середину 2019 года.

Авторы: Тимофей Дзядко, Наталья Княжевич
Теги: Леонид Михельсон , «Сибур»
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