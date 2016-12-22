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«Ведомости» узнали о поиске покупателя на «Тольяттиазот»
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«Ведомости» узнали о поиске покупателя на «Тольяттиазот»
Бизнес, 02:55
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«Ведомости» узнали о поиске покупателя на «Тольяттиазот»
Семья Махлаев выставила на продажу свой пакет акций в «Тольяттиазоте» — одном из крупнейших производителей аммиака в мире. Ранее купить предприятие, часть акций которого арестована, пытался Кирсан Илюмжинов
Предприятие по выпуску минеральных удобрений ОАО «Тольяттиазот» (Фото: Пресс-служба ОАО «Тольяттиазот» / ТАСС)

Семья Владимира Махлая выставила на продажу принадлежащие ей 71,5% акций «Тольяттиазота». этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех топ-менеджеров крупных компаний, которые получали предложение приобрести акции, двух федеральных чиновников и одного банкира.

По словам источников газеты, мандат на продажу 71,5% «Тольяттиазота» еще в феврале получил «Ренессанс капитал». Знакомый с топ-менеджером «Ренессанс капитала» банкир сообщил газете, что мандат истекает в понедельник и пока найти покупателя не удалось. Среди претендентов на «Тольяттиазот» собеседники «Ведомостей» называют «Уралхим», «Акрон», «Фосагро», АФК «Система». Впрочем, в «Уралхиме» газете сообщили, что предложения о покупке пакета акций «Тольяттиазота» не получали. А председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов рассказал, что получал предложение, но больше не интересуется этим активом.

Похожим пакетом - 70,91% — акций через Тольяттихимбанк владеет основный акционер ТоАЗ, сын Владимира Махлая Сергей. Структура владения предприятием до конца неизвестна, в 2016 году Forbes писал, что «команда Махлая создала многоступенчатую систему офшоров и трастов, за которыми нигде не виден Махлай-старший как бенефициар, есть только Сергей».

Также нет информации, сколько Махлаи хотят за пакет. По словам одного собеседника газеты, цена «несуразно высока» — около $2 млрд. Другой собеседник считает, что пакет не может стоить дороже $1 млрд.

Сторонняя оценка «Тольяттиазота» невозможна, пишут «Ведомости», так как компания не публикует консолидированной отчетности. Известно, что выручка компании за 2016 год составила 44,3 млрд руб., что на 30% меньше, чем в 2015 году. При этом чистая прибыль ​ТоАЗ в 2016 года 1,3 млрд, что на 94%, чем годом ранее.

«Актив очень интересный, но проблемный. Непонятно, оправдан ли риск», — сказал «Ведомостям» топ-менеджер компании, получившей предложение о покупке акций.

Представители АФК «Система», «Фосагро» и «Ренессанс капитала» от комментариев отказались. Связаться с представителем Махлаев ​«Ведомостям» не удалось.

Владимир Махлай (Фото: Сергей Воронин / «Коммерсантъ»)

Махлаи находятся в состоянии корпоративного конфликта с миноритарием предприятия — Дмитрием Мазепиным, который через «Уралхим» владеет 9,97% акций ТоАЗ. В 2012 году СКР возбудил уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против руководства ТоАЗ по заявлению «Уралхима». В 2008 — 2011 годах, «неустановленные лица, принимающие управленческие решения» в ТоАЗ «разработали преступную схему», с помощью которой завод экспортировал жидкий аммиак и карбамид по заниженным ценам аффилированной с мажоритарными акционерами швейцарской Nitrochem Distribution, выяснили следователи. Nitrochem Distribution в свою очередь перепродавала продукцию по рыночным ценам. Швейцарская компания принадлежат Андреасу Циви, который в 2015 году заявлял, что владеет 12,96% ТоАЗ. В результате такой схемы миноритарные акционеры лишились значительной части дивидендов, а государство недополучило налоги. В частности, «Уралхим» оценил свои убытки в $550 млн.

24 ноября 2014 года СКР объявил в розыск Махлая-младшего, 10 декабря 2014 года — его объявили в международный розыск. Впоследствии он, Владимир Махлай и Циви были заочно арестованы. В итоге в июне 2015 года Мещанский районный суд Москвы в качестве обеспечительной меры наложил арест на акции предприятия стоимостью 12,5 млн руб., что примерно составляет 12,8% капитала «Тольяттиазота». Однако тогда никаких изменений в ТоАЗ не произошло, совет директоров и правление компании остались прежними, а доли акционеров никак не изменились.

Андреас Циви утверждал, что Мазепин захотел приобрести контрольный пакет ТоАЗа по заниженной цене и усилил давление на компанию. «Мы инвестировали в ТоАЗ не для того, чтобы потом продать акции <...> Однако мы бизнесмены, и если поступит выгодное предложение, выше рыночной цены, то мы его рассмотрим», — говорил Циви в октябре 2015 года.

В тому году ТоАЗ пытался купить экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Он заявлял, что готов вложить в предприятие «сотни миллионов долларов», но сделка не состоялась.

В начале апреля 2017 года на «Тольяттиазоте» прошел обыск. Следователи связывают его с аварией, произошедшей на заводе в январе 2016 года, однако в руководстве ТоАЗ факт аварии опровергали.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Сергей Махлай , «Тольяттиазот» , Владимир Махлай
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