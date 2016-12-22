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Соинвестором дублера Кутузовского проспекта станет саудовский фонд
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Соинвестором дублера Кутузовского проспекта станет саудовский фонд
Бизнес, 06:05
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Соинвестором дублера Кутузовского проспекта станет саудовский фонд
В строительство дублера Кутузовского проспекта в Москве, первой платной трассы столицы, вложится саудовский фонд PIF. Стоимость проекта не раскрывается, в 2014 году трассу оценивали в 60 млрд руб.
Вид на Кутузовский проспект в Москве (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) станет соинвестором дублера Кутузовского проспекта в Москве. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ), саудовский фонд примет участие в холдинге РФПИ и УК «Лидер».

«Наши саудовские партнеры зайдут в ряд платных дорог в России, в том числе в крупный проект по строительству платной дороги в Москве», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Об основных условиях участия PIF в капитале «Объединенного транспортного концессионного холдинга» будет объявлено после подписания соглашения во время визита короля Саудовской Аравии в Россию 5 октября. В проекте также могут поучаствовать и другие ближневосточные фонды: по данным источников газеты «Ведомости», в строительство дублера Кутузовского проспекта вложится фонд Mubadala из ОАЭ

Помимо строительства Кутузовского проспекта в Москве холдинг построит линии легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге и займется эксплуатацией участка платной дороги М-1 «Северный обход Одинцова».

Дублер Кутузовского проспекта протянется от Минской ул. до МКАД, вдоль Смоленского направления МЖД. Длина первой платной трассы Москвы составит 10,5 км. На сайте департамента строительства столицы говорится, что возведение трассы начнется в конце 2017 года — начале 2018 и закончится в 2019 году.

О создании «Объединенного транспортного концессионного холдинга» РФПИ сообщило в июне 2017 года. В 2014 году заммэра Москвы Марат Хуснуллин оценивал трассу в 60 млрд руб.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Москва , РФПИ , Кутузовский проспект
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