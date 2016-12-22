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Владелец группы ПИК опроверг планы построить с Трампом здание в Москве
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Владелец группы ПИК опроверг планы построить с Трампом здание в Москве
Бизнес, 01:55
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Владелец группы ПИК опроверг планы построить с Трампом здание в Москве
Группа ПИК не предлагала компании Дональда Трампа строить в Москве здание под ее брендом, заявил владелец девелопера Сергей Гордеев. О том, что в 2015 году представитель Трампа получил такое предложение от Гордеева, писала WP
Сергей Гордеев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Основной акционер группы ПИК Сергей Гордеев опроверг сообщение Washington Post о том, что в 2015 году девелопер вел переговоры с Дональдом Трампом о строительстве в Москве жилого здания под брендом Trump. Об этом Гордеев заявил проекту The Bell.

По его словам, он не знает Трампа, и ни с какими проектами к The Trump Organization не обращался. По данным WP, переговоры велись через грузинского бизнесмена Георги Рцхаладзе. «Кто этот джентльмен, я не знаю», — ответил Гордеев на вопрос о Рцхаладзе.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники, сообщила, что представители президента США Дональда Трампа передали следователям новые документы о контактах с россиянами. По словам источников, знакомых с документами, в 2015 году представитель Трампа Майкл Коэн по электронной почте через бизнесмена Гиорги Рцхаладзе получил предложение от Гордеева совместно с The Trump Organization построить жилое здание под брендом Trump.

Представительница Рцхаладзе Мелани Бонвичино подтвердила газете факт такого предложения, упомянув, что 13-страничный документ с фотографиями будущего объекта был передан в октябре 2015 года. Коэн, по ее словам, отказался от проекта, так как The Trump Organization уже вела переговоры с другим девелопером в России.

Речь идет о проекте строительства Trump Tower в Москве, который продвигал американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сатер. Отвечать за развитие недвижимости должен был владелец ГК «Эксперт» Андрей Розов. Проект предполагал строительство​ высотки с кондоминиумами, гостиничной и коммерческой недвижимостью премиум-класса​, а также спа-центра под брендом дочери Трампа Иванки. Здание должно было называться Trump World Tower Moscow.

WP сообщала, что проект не был реализован, потому что в Москве под него не нашли землю и не получили нужные разрешения.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Москва , Сергей Гордеев , ГК «ПИК» , Trump Organization
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