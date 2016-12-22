«Коммерсантъ» сообщил о планах «Матч-ТВ» принимать ставки в начале 2018г.

Телеканал «Матч-ТВ» намерен в начале следующего года запустить собственный сервис по приему спортивных ставок. Для этого канал ищет букмекеров, которые поделятся с ним знаниями

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в октябре-ноябре «Матч-ТВ» намерен провести тендер среди букмекерских контор. Победитель получит право использовать бренд «Матч!» и рекламные возможности спортивного телеканала. В обмен он должен будет предоставить «экспертизу и технологии организации букмекерского бизнеса», а также инвестиции.

По данным издания, запустить сервис по приему спортивных ставок под брендом «Матч Ставка» телеканал намерен в начале 2018 года, то есть еще до начала чемпионата мира по футболу в России.

Собеседник «Коммерсанта» в одной из букмекерских контор назвал подход телеканала странным. По его словам, «Матч ТВ» требует продукт, знания и инвестиции в обмен на рекламу, а такое по силам только крупнейшим игрокам на рынке.

Вице-президент организации «Лига ставок» Дмитрий Павловский заявил, что компания приглашена для участия в тендере и заявится на него, «чтобы понять, что и на каких условиях можно получить». По имеющейся информации рекламные возможности для букмекеров на «Матч ТВ» уже раскуплены, однако «небольшой объем» зарезервирован в расчете на «Матч Ставку».

Собеседник «Коммерсанта» среди букмекеров сообщил, что спортивный телеканал в своей стратегии рассчитывает на создание бизнеса по приему спортивных ставок. Примером является британский Sky Sports, который аналогичным образом развивал Sky Bet, а затем продал бизнес компании CVC за 600 млн фунтов стерлингов.

В августе «Коммерсантъ» уже сообщал о том, что «Матч ТВ» якобы вел переговоры с букмекерской компанией «Олимп» о создании конторы по приему ставок. Однако речи о тендере тогда не шло.