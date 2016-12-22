Глава «Ростелекома» заявил о планах создать российский аналог Uber и Gett

Президент «Ростелекома» заявил о планах создать отечественный агрегатор по типу Gett и Uber с включением туда различных видов транспорта

Михаил Осеевский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Выступая на сессии по автомобилестроению в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017), глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компания намерена создать агрегатор для поездок по типу Gett и Uber, сообщает агентство «РИА Новости». Такси «Ростелеком» ограничиваться не собирается.​

«Очевидно, что эта система будет разворачиваться, и мы считаем, что в эту систему будут включены другие типы транспорта — беспилотные, электрические, пригородные электрички», — уверен Осеевский.

Как объяснил глава «Ростелекома», компания планирует создать цифровую платформу для нового бизнеса, которая потребует интеграции различных информационных и коммуникационных технологий.

«Эта программа долгосрочная и очень важная, поэтому, я надеюсь, что этот инструмент появится и мы будем ездить только на дачу и для того, чтобы получать удовольствие для вождения», — сказал Осеевский.

В середине апреля в распоряжении РБК оказались поправки в законопроект о перевозках пассажиров и багажа в такси, которые предполагают запрет онлайн-сервисам устанавливать тарифы на перевозку без согласования с самими водителями. При этом в Минтрансе считают, что «Яндекс.Такси», Gett и Uber должны проверять у водителей и таксомоторных парков разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа, а также документы о праве на предпринимательскую деятельность.

Агрегаторы уже предупредили, что подобные требования приведут к увеличению расходов и, как следствие, рост цен на услуги.