«Ведомости» узнали об интересе Тимченко к покупке квартала у «Зарядья»

Структура бизнесмена Геннадия Тимченко Volga Group заинтересовалась аукционом на реконструкцию комплекса зданий на Москворецкой набережной, которые ранее занимала военная академия, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники

Геннадий Тимченко (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Структура владельца Volga Group Геннадия Тимченко планирует принять участие в аукционе на реконструкцию комплекса исторических зданий на Москворецкой набережной, которые ранее занимала Академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух инвестиционных компаний, рассматривавших возможность покупки этих объектов. Заинтересованность бизнесмена в аукционе подтвердил один из партнеров Тимченко, однако тут же подчеркнул, что окончательное решение об участии еще не принято.

Ранее, отмечает издание, об участии Тимченко в каких-либо девелоперских проектах в России известно не было

​Речь идет о 33 постройках общей площадью 113 тыс. кв. м. Девять зданий признаны объектами культурного наследия, например Воспитательный дом 1764 года — благотворительное закрытое учебное учреждение для сирот и беспризорников, — который до революции был крупнейшим зданием в Москве.

После проведения реконструкции площадь зданий может увеличиться до 173 тыс. кв. м, на этой территории появятся апартаменты, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные и выставочные помещения и склады. Как указывают «Ведомости», начальная стоимость лота на аукционе составляет 8,6 млрд руб. Торги запланированы на 27 октября.

В Volga Group в разговоре с изданием заверили, что участок на Москворецкой набережной не интересует Тимченко.​

Собеседники издания указывают, что в случае победы у структуры Тимченко будут партнеры по этому проекту — российская Vesper, которая специализируется на элитной недвижимости, а также китайский инвестор, чье имя не упоминается.

По данным российского Forbes, в рейтинге богатейших бизнесменов России Геннадий Тимченко в 2017 году занял четвертое место: его состояние издание оценило в $16 млрд. Он владеет пакетами акций НОВАТЭКа (23,5%), «Сибура» (14,29%), «Стройтрансгаза» (63%), «Стройтранснефтегаза» (31,5%), «Трансойла» (80%).