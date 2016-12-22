Ретейлеры заметили резкий рост спроса на товары для дома и дачи

Спрос на рынке товаров для ремонта и дома (DIY) показал неожиданный рост летом 2017 года, а трафик покупателей в магазины вырос на 9%. Игроки рынка называют это «настоящим чудом», но не уверены, что оно продлится долго

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Покупатели стали чаще посещать магазины товаров для дома и ремонта (DIY), следует из данных аналитической компании Watcom. С июня по конец августа 2017 года трафик покупателей в таких магазинах был в среднем на 9% выше, чем в аналогичные месяцы 2016 года.

Трафик был подсчитан в магазинах московского DIY-рынка среднего и крупного формата с помощью встроенных в магазинах систем подсчета посетителей.

В условиях финансовых ограничений из-за кризиса, когда покупательская способность остается низкой, сегмент DIY сейчас страдает меньше, чем другие категории. Например, в сегменте «одежда — обувь» трафик снизился по отношению к прошлому году на 8%, рассказывает президент Watcom Роман Скороходов. По его словам, одна из причин роста спроса DIY- товаров в том, что недвижимость все еще воспринимается россиянами как инструмент инвестиций. Когда погода наладилась, люди активизировали строительство загородных домов и начали ремонт в квартирах, поясняет Скороходов.

Из-за сокращения расходов многие россияне не смогли поехать в отпуск, говорит партнер Deloitte Егор Метелкин. Освободившееся время и деньги они как раз могли потратить на обустройство дачи и квартиры, считает он. Москвичам есть, что обустраивать: рынок недвижимости значительно оживился в первом полугодии 2017 года. Продажи новостроек в Москве достигли рекордных после кризиса значений: объем сделок оказался выше показателей 2013–2015 годов. Так, по итогам первого полугодия 2017 года количество договоров долевого участия в Москве достигло 23,9 тыс. шт., по данным Росреестра. За первые шесть месяцев 2016 года этот показатель был почти в полтора раза меньше — 14,4 тыс. На рынке значительно выросло предложение жилья, а цены и ипотека стали доступнее.

Рост трафика подтверждают и опрошенные РБК игроки рынка. Так, в магазинах «К-раута» увеличение количества покупателей и чеков началось в конце лета, рассказывает представитель компании Надежда Разумовская. Спрос в магазинах «Петрович» рос даже тогда, когда стагнировал весь рынок, но летом тоже начал увеличиваться еще быстрее, рассказывает директор по маркетингу компании Игорь Колынин.

В 2017 году рынок ведет себя совершенно по-другому по сравнению с 2016-м, говорит и управляющий партнер ГК «220 вольт» Алексей Федоров. «Если год назад у всех были упаднические настроения и создавалось впечатление, что ремонтом никто не занимается и не интересуется, то год спустя произошло настоящее чудо, которое до конца никто объяснить не может», — рассказывает он. Помимо роста трафика в рознице, в интернете трафик вырос не менее чем на 25%, добавляет Федоров.

Рынок действительно оживился, ретейлеры возобновили свое развитие, рассказывает представитель компании «Магазин магазинов». Сейчас, по ее данным, на рынке активно развиваются и открывают новые магазины 14 сетей DIY. Причем многие из них впервые выходят из родных регионов в Москву, добавляет представитель компании.

Впервые отрасль столкнулась со снижением продаж в 2015 году, когда рынок сократился на 5% год к году. Ситуация не улучшилась и в 2016-м, когда объем рынка снизился на 6%, а 48 гипермаркетов по продаже товаров для дома и ремонта были закрыты. Сокращение рынка не выдержали сразу несколько игроков. Так, петербургская сеть «Метрика» закрыла магазины в конце 2016 года, а в начале 2017 была признана банкротом. Крупный сибирский ретейлер «Домоцентр» тоже ликвидировал розничный бизнес в середине 2016 года.

Но рост спроса может быть временным, считает сотрудник одного из крупнейших продавцов DIY в России. «Худшие времена еще впереди», — уверен он. О восстановлении спроса говорить еще рано: ремонт все еще остается неприоритетным направлением для вложения ограниченных средств россиян, соглашается Разумовская. Всплеск на рынке действительно может закончиться так же спонтанно, как и начался, считает Метелкин. По его словам, сейчас весомых оснований для стабилизации роста нет. Согласно прогнозу «РБК.Исследования рынков», рынок начнет расти только к 2019 году.