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«Роснефть» и тайская компания поставят друг другу 200 млн т нефти
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«Роснефть» и тайская компания поставят друг другу 200 млн т нефти
Бизнес, 02 июн, 19:58
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«Роснефть» и тайская компания поставят друг другу 200 млн т нефти
Трейдинговая «дочка» «Роснефти» и тайская PTT в рамках ПМЭФ-2017 подписали контракт на взаимные поставки нефти в течение ближайших 20 лет
Фото: Никита Попов / РБК

Трейдинговая «дочка» «Роснефти» — Rosneft Trading S.A. — подписала долгосрочный контр​акт с тайской компанией PTT Public Company Limited (PTT) на взаимные поставки нефти до 2037 года в объеме до 200 млн т. Контракт был под​писан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении на сайте «Роснефти».

Главный исполнительный директор российской госкомпании Игорь Сечин заявил, что контракт с PTT станет «еще одним важным шагом в направлении расширения географии деятельности компании в регионах с интенсивно развивающейся экономикой».

«Сотрудничество с лидером ТЭК Таиланда имеет высокий потенциал, который может быть реализован не только в области поставок нефти и нефтепродуктов, но и в других важнейших направлениях, таких как разведка и добыча углеводородов, трейдинг СПГ», — приводится в заявлении компании комментарий Сечина.

В сообщении также отмечается, что контракт был подписан в рамках исполнения соглашения о сотрудничестве, которое было заключено между «Роснефтью» и тайской PTT в сентябре прошлого года «на полях» II Восточного экономического форума.

По словам источника, близкого к «Роснефти», контракт заключен для загрузки зарубежных активов компании через свопы. При этом о «симметричных» поставках (по 100 млн т каждому участнику) речи не идет.

По итогам 2015 года крупнейшим покупателем нефти у «Роснефти» была China National United Oil Corporation — дочерняя структура китайской компанией CNPC. Объемы поставок «Роснефти» этой китайской компании тогда составили 20,4 млн т. Второе место занял нидерландский трейдер Trafigura (13,8 млн т), третье — польская компания Orlen (10 млн т). Акционер «Роснефти», швейцарский нефтетрейдер Glencore, стал по итогам 2015 года лишь четвертым среди покупателей нефти у «Роснефти», с 9,3 млн т. В январе 2017 года «Роснефть» заключила с Glencore пятилетний контракт, в рамках которого поставит швейцарской компании от 22,5 млн до 55 млн т нефти (от 4,5 млн до 11 млн т ежегодно).

Автор: Мария Бондаренко
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